親弟竊佔國土、李四川盼拿出證據 四叉貓拿判決書打臉

李四川昨蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據。對此四叉貓劉宇貼出判決書，強調李四川胞弟違反水土保持法，被判有期徒刑5個月。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川胞弟李賜福先前被爆出黑歷史，李四川昨（5月31日）表示，他從沒攻擊對手蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據。對此，網紅「四叉貓」劉宇貼出判決書，並諷刺李四川：「選舉選到不認親弟，也太殘忍了吧。」

四叉貓表示，李四川喊抹黑，要「指控他家族盜採砂石竊佔國土的人，希望能拿出證據來」。四叉貓無奈地說：「李四川現在是當大家都不會查資料嗎？只要會GOOGLE和查詢司法判決書都能找到證據好嘛！」

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四叉貓貼出《屏東地院 109 年度簡字第 1821 號刑事判決》截圖內容，其中顯示李四川胞弟李賜福在2017年佔用山坡地設立預拌混凝土廠，被判違反水土保持法，有期徒刑5個月。四叉貓質疑：「李四川家族現在是不認這個親弟嗎？選舉選到不認親弟，也太殘忍了吧。」

許多網友也留言諷刺李四川：「川伯是老人痴呆了，還是害怕想起？」、「這不是攻擊，是真實事件。」、「死不承認就好，有證據也是裝沒有啊。」、「他是以為大家不識字？」、「此弟不可久留。」

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