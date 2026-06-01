外籍女社子街頭迷路 士林警方到場發現她是「非洲好朋友」即刻送暖

警方發現這名外籍女子來自史瓦帝尼。（記者王冠仁翻攝）

一名史瓦帝尼籍的外籍女子近日來台旅遊，並透過搭乘公車的方式參訪台北市各景點。不過，她疑因不熟悉公車路線，某天要返回淡水區的友人住處時搭錯公車，一路來到位於北市士林區延平北路9段的公車總站。她下車後四處徘徊，又因手機沒電無法查詢路線，幸虧有民眾見到她身影報警，警方協助護送她到捷運站，還購買捷運單程票給她，順利完成一場國民外交。

北市警士林分局社子派出所日前接獲報案，報案民眾聲稱，在延平北路九段公車總站附近路上，有一名外籍女子疑似走失，在街頭徘徊許久。

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社子所警員薛智維、陳奕安獲報趕往，員警透過手機翻譯軟體跟這名外籍女子交談，這才發現她來自台灣位於非洲的友邦史瓦帝尼。這名外籍女子告訴警方，她近日來台旅遊，當天要返回位於淡水地區的友人住處時，因對台北市公車路線不熟悉，加上人生地不熟，一時緊張誤搭錯公車，才一路來到士林區延平北路九段公車總站。

員警還發現，當時這名外籍女子身上未攜帶現金，手機也因電量耗盡無法使用，不但無法查詢路線，也無法聯繫同行友人或旅館人員。

員警得知事情原委後，先將外籍女子載返派出所，讓她手機充電以利其聯繫友人，待她稍作休息後，再護送至鄰近捷運站，並幫忙買一張去淡水站的單程車票，讓她安心離去。

士林分局呼籲，民眾外出旅遊若不慎迷失方向或遇到緊急狀況，切勿慌張，可立即撥打110報案專線，或就近至警察機關、便利商店尋求協助；同時也期盼社會大眾若發現有需要協助的旅客或民眾，能適時伸出援手或代為通報，警方將秉持為民服務的熱忱，即時提供必要的援助，讓大家都能安心、平安地完成旅程。

警方將外籍女子載回派出所讓她手機充電。（記者王冠仁翻攝）

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