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    首頁 > 政治

    嚴防中國再施壓！蕭美琴週六率團出訪帛琉 府：情資全掌握

    2026/06/01 10:47 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴出訪記者會，外交部次長葛葆萱說明。（記者王藝菘攝）

    副總統蕭美琴出訪記者會，外交部次長葛葆萱說明。（記者王藝菘攝）

    賴清德總統4月底出訪非洲友邦曾受中國施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩，總統府今宣布副總統蕭美琴週六將率團出訪友邦帛琉，被問及如何評估中國干擾風險？總統府發言人郭雅慧回應，任何正副總統的出訪，我外交跟國安團隊都對相關情資完整縝密地掌握。

    對於蕭副總統首趟出訪安排南太平洋友邦帛琉的意義為何？如何安排？外交部次長葛葆萱在記者會上表示，此次出訪是應帛琉政府邀請，由賴總統特別指派蕭副總統代表出席，賴總統指派三大任務，包含持續深化台帛雙方情誼、協助推廣當地觀光，並見證兩國自1999年建交27年來，在永續發展等各領域的榮邦成果。

    在交通安排上，葛葆萱強調，整體規劃秉持「舒適、安全、便利、尊嚴」四大原則，此次往返帛琉採取直飛模式。

    被追問如何評估此行的中國干擾風險，有無針對飛航情報區、航路安排或其他可能變數預先沙盤推演？此行是否推動新的合作項目？葛葆萱重申，此行以「舒適、安全、便利、尊嚴」四大原則安排，蕭副總統將參訪許多雙邊援建成果，我們也在此基礎上，持續與帛琉共同推動有利雙方邦誼的各項建設。

    蕭美琴訪帛琉與美官員交流？外交部：隨主便

    針對有媒體詢及，蕭副總統此行會不會與美國駐帛琉外交官互動交流？敦睦艦隊近期停靠帛琉，蕭有無可能前往慰勉？葛葆萱說明，敦睦艦隊預計4日離開帛琉，訪團6日才會抵達，雙方在時間上並無重疊；另外，蕭副總統前往帛琉，是應帛琉政府邀請，一切客隨主便。

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