獨家》太子集團掀雙北角力！ 新北警搶打詐第1名擋核分 北市警忿忿不平

檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（資料照）

台北市警察局日前偵破太子集團陳志洗錢案，原以為可拿下至少高達3千分的專案分數，不過，新北市警察局疑為保住「全國打詐評比」第一名寶座，竟罕見發函刑事警察局，指檢方起訴罪名僅為洗錢、博弈，缺乏明確的「詐欺被害人」，不符刑事局訂定的「電信網路詐欺集團」績效核分標準，刑事局最終採納新北意見，駁回台北市的計分，此一友軍干預成績的做法，立刻在警界引發軒然大波。

這場紛爭的導火線，在於刑事局針對全國各縣市打擊詐欺的定期評比，這項每半年結算1次的電信詐欺集團分數，早已成為六都警局的兵家必爭之地，目前新北市警局暫居第1名，而台北市警局約排在第3名，然而，陳志洗錢集團的專案分數至少有3千分，一旦這筆分數加到台北市警局身上，台北市將攀升為第1名，這讓原本領先的新北市警局感到有壓力，進而出手「干預」。

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面對辛苦逮人卻無法計分的結果，台北市警局內部忿忿不平，有高階警官表示，洗錢集團的最終目的，就是為了處理詐欺被害人的贓款，不能因為今年3月的起訴書內，沒有明確列出詐欺罪，就抹煞同仁長時間的努力。

另有員警生動地比喻，這就像學生寫考卷，理應只關心自己有沒有得分，而不是跑去跟老師告狀，說別人的答案寫錯、要求扣對方分數，這種行徑實在缺乏風度。

更有北市警官直言，新北市一直緊盯著台北市的核分項目，根本是吃飽太閒！過去只有身為主考官的刑事局，會在審查後做出不予核分的決定，從來沒有發生過平行的友軍單位，特地發函要求不給分的誇張事件。

而刑事局竟然還真的答應，將此作為不予核分的理由，讓不少辦案人員感到氣餒，認為這已經破壞了警察機關之間互信合作的默契。但也有警官緩頰，新北市警局只是爭取屬於自己的權益。不過，這場爭議也凸顯了第一線執法人員對於打詐工作與成績付出的高度重視。

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刑事局採納新北意見，駁回台北市的計分。（記者姚岳宏攝）

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