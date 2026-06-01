太子集團在台洗錢百億狂買11戶和平大苑 意外引爆雙北警局績效大戰

太子集團買下知名豪宅和平大苑11戶住宅。（資料照）

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，今年3月4日起訴62名被告及13家公司，然而這份起訴書重點，主要聚焦於該集團將大量犯罪所得投入線上博弈與洗錢行為，並未具體提及台灣的詐欺被害人以及詳細財損金額，導致雙北市警局對能否申報電信詐團核分有不同意見。儘管如此，這個龐大的犯罪帝國，透過精密的跨國企業網絡與地下匯兌，在台灣洗錢總額高達108億元，成為近年來規模最大的跨國經濟犯罪案件。

太子集團勢力遍及東南亞，長年涉及跨國電信詐騙及網路賭博，美國司法部先前已對創辦人陳志等人提起公訴，查扣價值150億美元的比特幣，更將台灣相關公司列入制裁名單，主嫌陳志今年1月於柬埔寨落網後，已被遣送至中國，台北地檢署在起訴書中，對陳志與柬埔寨籍要角吳逸先兩人，皆具體求處法定最高刑度。

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為將龐大黑錢合法化，陳志早在2016年便指派新加坡籍幹部張剛耀與台籍成員王昱棠等人在台灣設立空殼公司，王昱棠身為集團在台的引路人，負責管理13家本國公司及跨國紙上公司，該集團採取企業化經營，實質掌控橫跨18國共250家境外公司與453個金融帳戶，利用境外公司間的不實交易合約與外匯申報漏洞，大肆將犯罪所得合法化。

其犯罪手法縝密，集團將境外詐騙機房取得贓款轉換為虛擬貨幣，並自行開發名為OJBK的虛擬資產冷錢包，這套冷錢包直接連結地下匯兌水房，讓成員能在台灣、日本與新加坡隨時提領現金，資金成功進入台灣後，形成境外詐欺與境內漂白的斷點，藉由地下匯兌管道層層洗錢，讓執法單位難以追蹤。

洗錢資金大舉流入台灣的高價資產市場，陳志的心腹李添與新加坡籍女子陳秀玲負責統籌資金，操控8家空殼公司在台灣四處購置不動產，甚至買下知名豪宅和平大苑11戶住宅與53個車位，並透過虛構交易合約，向金融機構申貸來掩飾金流。檢方對李添等9名核心要角求處10年至20年以上不等徒刑，其中李添更遭併科最高2.5億元罰金。目前檢調查扣逾50億元的不法資產，部分已完成拍賣。

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