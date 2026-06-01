伊朗總統被爆「無力管理政府」請辭 眾高官出面否認

伊朗反對派媒體「伊朗國際」指稱，伊朗總統裴澤斯基安已向最高領袖穆吉塔巴．哈米尼遞交辭職信，事後伊朗官員出面否認此事，裴澤斯基安在社群平台「X」也照常發文。（法新社）

中東局勢目前仍緊張，總部位於英國倫敦的伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）引述消息人士說法指稱，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已向最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）遞交辭職信，事後伊朗官員出面否認此事，裴澤斯基安在社群平台「X」也照常發文。

「伊朗國際」（Iran International）引述消息人士說法指稱，裴澤斯基安5月31日發出辭職信，強調總統和政府實際上已被排除在國家重大和關鍵的決策過程之外，這種情況造成的權力真空使得伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）內部的強硬派得以控制局勢。裴澤斯基安指稱，在這種情況下，他無法管理政府並履行其法律職責，因此他已要求立即辭職。

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針對「伊朗國際」的報導消息，伊朗總統副發言人塔巴塔巴伊（Seyed Mehdi Tabatabaei）出面駁斥，並表示裴澤斯基安不會退縮、不會停止為人民服務。

伊朗政府信息委員會主席哈茲拉蒂（Elyas Hazrati）發表聲明稱，裴澤斯基安全力投入國家事務並服務人民，部分外國媒體再度炒作總統辭職的謠言，在最近幾個月內已經發生好幾次，這種謠言與事實毫無關聯，先前也已多次被駁斥。哈茲拉蒂強調：「看來這些新聞背後的策劃者，更多是渴望製造失望、分歧與破壞國家團結的裂痕，而非真正追求資訊傳播，當然他們的目的終將落空。」

裴澤斯基安6月1日仍在社群平台「X」發文，聲稱：「面對重大挑戰，若不承受苦難，則無法實現。穿越這條充滿起伏的道路，唯有透過公眾的覺悟與合作，方能達成。」

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