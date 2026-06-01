中颱薔蜜今最接近！外圍水氣影響北東有雨 週末將進「梅雨旺盛期」

中度颱風薔蜜今最接近台灣，受外圍水氣影響北東有短暫雨。（圖擷自中央氣象署）

今（6月1日）「薔蜜」颱風最接近台灣，外圍水氣會為北部及東北部帶來局部短暫雨，明（2日）水氣減少各地轉晴熱；預估週末將出現鋒面與西南季風配合的天氣型態，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會 」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今「薔蜜」外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；今日各地區氣溫如下：北部21至30度、中部21至35度、南部22至36度、東部19至35度。

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明水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。週三、四（3-4日）薔蜜遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，大氣趨不穩定；週三山區午後有對流發展，週四山區午後的對流、擴展至部分平地。

週五至下週三（5至10日）梅雨季第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、將逐漸醞釀成形，大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在其附近被激發，帶來的雨勢更強，時間也不限於午後，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。

第6號中颱「薔蜜」，向北轉北北東再轉向東北移動，今（1）日掃過琉球群島，明日、週三依序侵襲日本九州、四國及本州南部，民眾有旅日相關行程、應特別注意。

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