熱血！高雄最大學生社團成果展6/6登場 有戰鬥陀螺

雄校聯是高雄規模最大學生社團成果展，圖為去年中華藝校同學Cosplay。（青年局提供）

高雄學生社團年度青春盛會「2026雄校聯-高雄市高中職暨大專院校聯合社團成發」6日下午3點將在駁二淺三碼頭登場，今年集結24所高中職及大專院校、37組學生社團，除了熱音、熱舞等舞台演出外，更首度加入年輕族群超人氣的「戰鬥陀螺交流挑戰賽」，歡迎民眾到場感受屬於高雄青年的青春能量。

高雄市青年局長林楷軒表示，「雄校聯」集結高雄高中職及大專院校學生社團，是高雄規模最大、社團種類最豐富的聯合成果發表活動。學生社團幹部任期通常僅有一年，除了學期初的迎新活動外，學期末的成果發表往往是幹部任內最重要的活動，也是展現一年努力成果的重要舞台。

請繼續往下閱讀...

今年活動內容多元，除舞台演出與各式社團展攤外，現場特別規劃青春交流留言牆、青春拍貼機、特色美食市集及互動闖關區等人氣展區，讓民眾能邊逛邊玩、邊拍照打卡，在輕鬆氛圍中感受青春魅力。此外，也設置交流體驗空間，鼓勵不同學校、擁有共同興趣的青年彼此認識與交流，拓展跨校人際網絡。

活動另一大亮點為首度登場的「戰鬥陀螺交流挑戰賽」，採單淘汰賽制進行，參賽者將透過一對一對戰爭奪冠軍榮耀。優勝者可獲得具收藏價值的戰鬥陀螺限定好禮。

青年局表示，今年社團成果發表除精彩展演外，也將票選「展攤年度霸主」及「舞台年度霸主」，兩項人氣獎獎金都由去年的1萬元再加碼5千，提高至1萬5千元。活動當天，民眾只要掃描現場QR Code即可參與投票，選出最具人氣的社團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法