曾文水庫滿水位夢幻景致不再 湖濱公園現況與過往大不同

嘉義縣大埔曾文水庫蔣介石銅像昔日泡在水裡的景象。（資料照）

原本滿水位為海拔227公尺的曾文水庫，為增加蓄水量增高大壩至230公尺，致嘉義縣大埔鄉湖濱公園原本位於湖畔的指標性建築六角亭、情人碼頭等在豐水期都會泡在水中。不過去年秋天至今少雨，曾文水庫水位直直降，六角亭、情人碼頭等都早已浮現，遊客可以長驅直入，與滿水位時形成強烈對比。

曾文水庫於2009年將蓄水位提高至標高230公尺之後，六角亭、情人碼頭與蔣介石銅像等在水位超過227公尺之後就會逐漸被水淹沒，其中蔣介石銅像有好幾年在蔣介石10月31日冥誕時泡在水裡，被戲稱在水中過生日。不過2025年1月30日大埔發生芮氏規模5.6地震，最大震度5強，蔣介石銅像也疑因強烈震動傾倒沒入水中，最後連基座全部拆除。

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另滿水位來到230公尺，湖濱公園的六角亭泡在水中時，鏡面效果水天一色，映照出宛若與世隔絕的水漾森林夢幻仙境。現在的景象則是道路可以直通，周遭被綠草圍繞 ，天壤之別。情人碼頭也是一樣，沉入水中時被笑說要涉水搭船，現在與馬路相連，但水位下降，碼頭還是完全沒有功能。

嘉義縣大埔曾文水庫蔣介石銅像傾倒拆除後，剩下這個綠草小圓環。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大埔曾文水庫湖濱公園六角亭水漾森林般詩情畫面。（資料照）

嘉義縣大埔曾文水庫湖濱公園六角亭裸露的現況。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大埔曾文水庫情人碼頭沈沒水中的景象。（資料照）

嘉義縣大埔曾文水庫情人碼頭重新浮現。（記者蔡宗勳攝）

曾文水庫滿水位時，同心橋幾與水位同高。（資料照）

大埔曾文水庫同心橋下乾涸成了大草原。（記者蔡宗勳攝）

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