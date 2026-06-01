響應世界自行車日 新北河濱6/3推出FunBike麻吉租車優惠

板橋新海人工濕地自行車道是民眾休憩好所在。（新北市高灘處提供）

新北市高灘地工程管理處配合每年6月3日聯合國「World Bicycle Day」，一起推廣自行車作為綠色交通工具，有效減少碳排放與環境污染，亦促進健康、環保與永續發展；3日當天在新北河濱自行車租借站使用「FunBike麻吉｣Line（ID：@funbike_maji）租車及電子支付，並將與新北河濱租借站合照上傳FB或IG等、標註 #603世界自行車日或#June3WorldBicycleDay享優惠。

新北市高灘處長黃裕斌表示，為響應世界自行車日，於6月3日當日在新北河濱自行車租借站使用「FunBike麻吉｣Line （ID：@funbike_maji）租車及電子支付，並將與新北河濱租借站合照上傳FB或IG等、標註#603世界自行車日或#June3WorldBicycleDay，拜訪1個站享9折、3個站享7折、5個站以上享5折優惠，歸還可不限站所及時間。

請繼續往下閱讀...

自行車租借站平日站分別為八里、碧潭、淡水、陽光、華江、浮洲、永和、成蘆、二重、新月、辰光站，綁定官方Line帳號，即可於現場一鍵快速完成租借。

黃裕斌說，新北市河濱公園內自行車道主要為「人車共道」即開放自行車與行人共用，但自行車騎乘時仍應禮讓行人優先通行，並遵守相關的騎乘禮儀，河濱自行車租借站相關訊息可利用自行車新文化基金會官網及FB「財團法人自行車新文化基金會｣查詢，並不定期會有活動資訊。

6月3日與新北河濱自行車站合照享有租車優惠。（新北市高灘處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法