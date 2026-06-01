台灣高鐵7/1起暑期增班6/3起開賣 「少年專案」最高優惠5折

因應暑假旅運需求，台灣高鐵今天宣布，7月到8月實施暑期增班，每週將增開22至29班次，每週總班次數達1156至1163班次。（資料照）

因應暑假旅運需求，台灣高鐵今天宣布，7月到8月實施暑期增班，每週將增開22至29班次，每週總班次數達1156至1163班次。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，規劃自7月1日起至8月31日實施暑期增班，經綜合考量運能調度及旅運需求，每週將增開22至29班次，每週總班次數達1156至1163班次，暑假期間共計增開226班次列車（南下106班，北上120班）。

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旅客可自6月3日凌晨0時起，依台灣高鐵新時刻表購買7月1日發車的各車次車票，後續日期車票則依預售時程逐日開放購票。

台灣高鐵表示，這次暑期增開班次集中於平日晚間及週五南北向、週日南下時段，以加強服務暑假期間出遊或是參加各種聚會活動的旅客。

另外，台灣高鐵同步於7月1日起至8月31日推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠，專案車票同樣將從6月3日凌晨0時起逐日開放預售。

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