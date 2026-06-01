缺被害人成致命傷！ 北市警破太子集團洗錢案 新北警檢舉不符核分標準

檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（調查局提供）

雙北警局針對太子集團詐欺洗錢案的績效角力戰，關鍵在於公文中的法理攻防，根據內部公文，新北市警察局指出台北地檢署起訴的62名被告中，並未出現具體的詐欺被害人，因此向警政署提出見解，強調該案起訴重點在於集團的博弈與洗錢行為，雖查出洗錢金額高達約108億元，但查扣的55億元財產是否全為詐欺不法利得仍有疑義。刑事局經考量後，認定案件要件確實未符合，直接發函駁回台北市的核分申請，讓這場警政評比的幕後角力浮上檯面。

在新北市發給警政署的公文中指出，這起案件最初是由美國聯邦檢察官提起公訴，並非我國警方第一線接獲被害人報案而查獲，並提到，起訴書所載之犯罪模式，是將大量犯罪所得投入線上博弈事業洗錢，被告起訴法條均無涉刑法詐欺罪；新北市據此建請，若核予電信網路詐欺集團核分，恐有失公允，要求警政署不能對台北市警局核發這筆高額專案分數。

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警政署刑事局在回覆台北市警局的公文，也詳細說明暫不核分理由，強調警察機關偵辦電信網路詐欺集團實施要點，其中有「詐欺被害人」是核分必備面向，由於該案移送書及今年3月4日的起訴書均未有詐欺被害人，足證王昱棠等62人主要是涉犯線上博弈及洗錢等罪，與詐欺評核的適用範疇不符。刑事局依現有卷資審查，決定不予核發分數。

夾在雙北兩大警察局之間，刑事局的處境也顯得頗無奈，為平息台北市警局的怒火，刑事局在公文最後也留下了解套空間，刑事局向台北市承諾，為保障偵辦同仁權益，爾後如清查發現確切的詐欺事證，台北市警局仍得於收受檢察官追加起訴書、或法院判決書後的1個月內重新陳報，屆時仍會予以核分，試圖為這場搶分大戰劃下暫時休止符。

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