為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國核武實驗室職員失蹤近1年尋獲遺骸！死因待調查

    2026/06/01 11:09 即時新聞／綜合報導
    核武相關的實驗室女職員卡西亞斯離奇失蹤，將近1年後終於尋獲遺骸。（圖擷自Albuquerque Police Departmen臉書）

    核武相關的實驗室女職員卡西亞斯離奇失蹤，將近1年後終於尋獲遺骸。（圖擷自Albuquerque Police Departmen臉書）

    美國和核武相關的新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室，去年6月傳出53歲女職員卡西亞斯（Melissa Casias）離奇失蹤，在將近1年後終於在同州的卡森國家森林內尋獲遺骸，死因尚待釐清。

    《NBC》報導，卡西亞斯和丈夫一起在洛斯阿拉莫斯國家實驗室服務，丈夫於她失蹤後回憶，卡西亞斯去年6月26日載送他來上班後，指稱自己要去實驗室其他地方辦事，沒想到就此下落不明。

    在卡西亞斯失蹤當天，有人看到她沿著518號州道向東行走，女兒則在家中發現卡西亞斯留下1支恢復原廠設定的手機，丈夫則透露妻子當時承受著巨大壓力，但細節他不願說明。

    卡西亞斯失蹤後，警方並未排除謀殺的可能性，但同時也認為她有可能是出於自身原因決定消失的。5月28日，有民眾在新墨西哥州卡森國家森林發現人體遺骸，30日完成比對確認就是卡西亞斯，其屍身旁留下1把手槍。

    卡西亞斯陳屍地點距離其住處約6英里（約9.65公里）遠，可透過518號州道抵達，法醫將追查其確切死因，其家屬正在等待和調查人員會面，在此之前不會發表任何說明。

    據了解，美國近年來接連傳出11名軍事、核能、航太科學家離奇死亡或失蹤，卡西亞斯就是其中1人，總統川普4月16日透露自己已聽取相關匯報，白宮也和聯邦調查局（FBI）聯手展開調查。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播