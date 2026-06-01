美國核武實驗室職員失蹤近1年尋獲遺骸！死因待調查

核武相關的實驗室女職員卡西亞斯離奇失蹤，將近1年後終於尋獲遺骸。（圖擷自Albuquerque Police Departmen臉書）

美國和核武相關的新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室，去年6月傳出53歲女職員卡西亞斯（Melissa Casias）離奇失蹤，在將近1年後終於在同州的卡森國家森林內尋獲遺骸，死因尚待釐清。

據《NBC》報導，卡西亞斯和丈夫一起在洛斯阿拉莫斯國家實驗室服務，丈夫於她失蹤後回憶，卡西亞斯去年6月26日載送他來上班後，指稱自己要去實驗室其他地方辦事，沒想到就此下落不明。

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在卡西亞斯失蹤當天，有人看到她沿著518號州道向東行走，女兒則在家中發現卡西亞斯留下1支恢復原廠設定的手機，丈夫則透露妻子當時承受著巨大壓力，但細節他不願說明。

卡西亞斯失蹤後，警方並未排除謀殺的可能性，但同時也認為她有可能是出於自身原因決定消失的。5月28日，有民眾在新墨西哥州卡森國家森林發現人體遺骸，30日完成比對確認就是卡西亞斯，其屍身旁留下1把手槍。

卡西亞斯陳屍地點距離其住處約6英里（約9.65公里）遠，可透過518號州道抵達，法醫將追查其確切死因，其家屬正在等待和調查人員會面，在此之前不會發表任何說明。

據了解，美國近年來接連傳出11名軍事、核能、航太科學家離奇死亡或失蹤，卡西亞斯就是其中1人，總統川普4月16日透露自己已聽取相關匯報，白宮也和聯邦調查局（FBI）聯手展開調查。

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