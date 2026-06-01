與索賄立委見解高度重疊！週刊爆5度協調「太流案」 牛煦庭回應了

週刊報導，國民黨立委牛煦庭自去年6月起，至少5度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及《公司法》爭議。（ 資料照）

週刊報導，國民黨立委牛煦庭自去年6月起，至少5度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及《公司法》爭議，外界關注牛煦庭是否透過立委職權介入SOGO經營權攻防戰，牛煦庭今日於立法院受訪時表示，所有協調僅是為了釐清法律爭議而已，相關裁斷都尊重經濟部最後判斷。「我當然知道太流案爭議很大，但我們在這個案子中沒有任何利益往來。」

多名朝野立委6年前因介入《公司法》修法收賄遭起訴重判，週刊報導，牛煦庭辦公室自去年6月起，至少5度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及《公司法》爭議，相關主張更與前太流公司負責人李恆隆訴求高度重疊，引起外界關注。

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牛煦庭今日受訪表示，該案陳情人是一名來自新加坡的企業家，對這個案子有興趣，可能要投資，但也了解到此案涉及法律爭議，因此向他的辦公室陳情。而辦公室受理陳情是因為有外資願意投資台灣是好事。在這個案子上，沒有預設任何立場，只希望釐清雙方爭議，讓事情盡早明確。如果最終結果可行，陳情人或許願意投資；若要維持原案，也可以讓他早點死了這條心。

牛煦庭指出，整個過程中，辦公室確實召開5次協調會，但每次協調會都講得非常清楚，辦公室不涉及當下裁斷。換言之，不會因為開完協調會，此案就豬羊變色，突然變成太流經營權轉移，沒有這樣的問題，所有的協調只是為了釐清法律爭議而已。

牛強調，絕對尊重經濟部最後判斷，每次會議也都有把相關原則說明清楚。不管是他親自主持，或是由辦公室主任來主持相關協調會，都是以同樣的態度進行，將整個過程充分釐清，讓各方清楚明白，沒有站在任何人那邊。

「我當然知道太流案爭議很大，但我們在這個案子中沒有任何利益往來。」牛煦庭說，在5次協調會之後，陳情人希望將相關對話過程完整提供給經濟部長龔明鑫作為最後決斷參考，讓事情畫下句點，辦公室也非常樂於協助。因此辦公室已將相關會議紀錄整理好交給龔明鑫，請其依法作出裁斷，不論最後裁定結果為何，在交給經濟部後已經結案，希望外界不要做沒有必要的特定政治聯想。

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