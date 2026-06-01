惡男借錢逼援交妹肉償！ 還清後佯裝律師逼拍性愛影片 判刑10年定讞

蘇男假冒女律師逼A女持續與他性交並拍性愛影像，最後被判刑10年。（資料照）

台中市蘇姓男子因與援交妹A女對於性交易抵償款項的認定產生糾紛，竟在通訊軟體Line上假冒委任的女性律師並加入群組，以違約、提出民刑事追訴等理由施壓，逼迫A女3度前往汽車旅館發生性關係並持手機錄影。台中地院一審依加重強制性交罪判處蘇男有期徒刑10年，檢辯雙方上訴後，台中高分院駁回雙方上訴。案上訴至三審後，被最高法院駁回，全案定讞。

蘇男於2022年間認識A女，並陸續借款10萬4000元給對方，約定以按期清償及性交折抵債務。2023年6月間，A女向銀行貸款8萬元1次清償給蘇男，認為債務已還清而拒絕再度性交，雙方引發爭執。

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蘇男恐嚇A女，宣稱要將性交抵債一事告知其家人與男友，並在Line上成立群組，一人分飾兩角假冒女性律師，佯稱A女未按時性交已違反協議，必須再支付30多萬元的債務與違約金，若不依指示與蘇男發生性關係並拍攝性愛影片，將提出民事、刑事告訴。A女因心理遭受壓迫，於2023年7月間，先後3次於汽車旅館內，被迫與蘇男發生性交、肛交與口交，並由蘇男持手機全程錄影。

台中地院審理時，蘇男辯稱過程均經A女同意，但法官勘驗扣案影像發現，A女在過程中多次閉眼、以手遮臉且流淚呼痛，並說出「很痛、不要了、我想讓你趕快射出來我就可以睡覺」等語，影片中也錄下蘇男斥責A女「要錄到臉你還遮臉」等對話，認定A女確實在違反自主意願的情況下屈從。

台中地院一審依認為，蘇男犯下3次加重強制性交罪，分別判處蘇男有期徒刑9年、9年及8年6月刑期，定應執行有期徒刑10年。檢方提出上訴，認為3罪宣告刑加總高達26年6月，一審僅定刑10年過輕。蘇男則改口認罪，並以學歷、經濟狀況不佳及需要扶養年邁生病父母為由，上訴請求二審從輕量刑。

台中高分院認為，蘇男一審定刑10年已較檢察官起訴時求刑的9年還重；蘇男部分雖改口認罪，但因手段惡劣、造成被害人嚴重心理創傷，且被害人明確表示絕不和解，故駁回雙方的上訴。案上訴至三審以後，最高法院認為原審判決並無違誤，駁回上訴。全案定讞。

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