轉機過境設施使用費提高！ 兩階段調整9月先漲到750元

交通部今天​預告，未來將2階段調整轉機過境設施使用費，自今年9月1日起調整為新台幣750元；機場示意圖。（記者黃宜靜攝）

轉機旅客會使用到不少機場設施，因此自2023年3月31日起針對轉機過境旅客收取500元轉機服務費；交通部今天​（1日）預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」相關草案，未來將兩階段調整轉機過境設施使用費，自今年9月1日起調整為新台幣750元，2028年9月1日起調至新台幣1000元。

轉機跟過境的旅客都要下機，都會使用到機場的設施，依照現行制度，搭乘民用航空器轉機過境的乘客，除了經外交部通知給予禮遇的外賓與其隨行眷屬、未滿2歲的兒童外，每人應繳納轉機過境設施使用費新台幣500元，由航空公司隨機票代收。

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​交通部今天預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」第14條之1、第16條草案。草案表示，該標準是從1983年5月20日訂定發布，並歷經34次修正施行迄今；為因應我國航空站各項機場建設龐大經費，並基於使用者付費原則，轉機過境的乘客也有使用機場設施設備的需求，因此擬採兩階段漸進式調整轉機過境設施使用費收費額度，分別為自今年9月1日起至2028年8月31日止為750元，2028年9月1日起調整為1000元。

交通部表示，轉機過境設施使用費自2023年3月起向每位轉機過境旅客收取500元，2025年桃園機場轉機過境旅客約690萬人次，轉機過境設施使用費收入約17億元；高雄機場約3.4萬人次，收入約850萬元，依去年度運量估算，第一階段調整後，桃機公司及民航局可分別增加年收入約8.5億元、425萬元。

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