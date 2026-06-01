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    首頁 > 國際

    日菲啟動海域劃界談判 北京點名台灣東方水域反制

    2026/06/01 12:45 編譯陳成良／綜合報導
    中國海警船近年持續在台灣周邊海域活動。北京1日表示，已派遣海警編隊前往台灣東方水域巡邏，並稱此舉是回應日本與菲律賓啟動海域劃界談判的必要行動。（資料照）

    中國海警船近年持續在台灣周邊海域活動。北京1日表示，已派遣海警編隊前往台灣東方水域巡邏，並稱此舉是回應日本與菲律賓啟動海域劃界談判的必要行動。（資料照）

    日本與菲律賓宣布啟動海域劃界談判後，中國海警1日表示已在台灣東方水域展開「執法巡邏」。根據《路透》報導，北京稱此舉是回應日菲推動海域劃界談判的必要行動，並指相關談判涉及台灣東方水域。

    日本與菲律賓日前表示，將依據國際法啟動專屬經濟海域及大陸礁層劃界談判。中國外交部隨後表示，相關海域涉及台灣東方水域，並批評有關談判「完全非法且無效」。北京並敦促日菲兩國停止任何損害中國主權權益的行動。

    中國海警表示，已派遣編隊前往台灣東方水域執行巡邏任務，作為回應日菲啟動海域劃界談判的「必要行動」。不過，中方並未說明巡邏船隻的具體位置或航行路線。截至目前，日本與菲律賓駐北京使館均未就中方說法發表評論。

    中國透過「九段線」主張擁有幾乎整個南海主權，其範圍與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊及印尼的專屬經濟海域部分重疊。《路透》指出，北京此次將日菲海域劃界談判與台灣東方水域連結，台灣政府則拒絕接受中國的主權主張。

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