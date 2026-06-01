薔蜜颱風襲日！沖繩7千戶停電、400架航班停飛

薔蜜颱風撲向日本沖繩，引發停電災情。（圖擷自日本氣象廳）

薔蜜颱風挾帶強風暴雨撲向日本沖繩本島，沖繩縣截至今天（6月1日）上午11時30分許已有7050戶停電，日本各航空公司在沖繩起降的航班約有400架取消。

據《NHK》報導，截至上午11時的3個小時內，那霸市最大風速為每秒33公尺、宇流麻市測到每秒30.8公尺、渡嘉敷島每秒24.8公尺，預計沖繩、奄美地區最大瞬間風速最高可達每秒45公尺，當局提醒在這種強風吹襲下，連行駛中的卡車都可能翻覆。

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另外，沖繩、奄美和九州南部部分地區可能出現暴雨，未來24小時內預估會有250毫米降雨量，日本氣象廳呼籲當地民眾警戒狂風、巨浪、土石流、洪水等災害。

目前在沖繩縣已傳出民眾受傷情況，那霸市首里汀良町8旬老翁被風吹倒後頭部撞擊地面，已送醫接受治療；沖繩市50來歲婦女在購物回家途中，因強風吹襲而跌倒，臉部受到輕傷。

全日空（ANA）今天已取消往返沖繩那霸機場、石垣機場、宮古機場的全部104架航班，日本航空（JAL）取消71架、日本越洋航空（JTA）取消60架、天馬航空取消46架、樂桃航空取消40架、琉球空中通勤（RAC）取消38架、Solaseed取消26架，捷星日本航空取消了12架。

明天（2日）預估仍會受到颱風影響，日本航空將取消124架航班、琉球空中通勤14架、全日空和天馬航空各12架、日本越洋航空6架。各大航空公司表示，受到颱風移動路徑的影響，可能還會有更多航班取消或延誤，民眾最好前往官網了解班機最新情況。

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