「8年鄰居」驚喜登場！小英現身北一女畢典 小綠綠瞬間嗨翻

前總統蔡英文今（1）日上午驚喜現身北一女畢業典禮，讓現場學生響起熱烈歡呼。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

前總統蔡英文卸任後，不時會透過社群平台Threads，預告自己即將出席的學校活動或校園演講。今（1）日上午，蔡英文無預警發文說︰「你們在上班路上，我在參加北一女畢業典禮的路上」，消息一出，不僅震驚大批網友，也讓許多北一女畢業生驚喜不已，當這位「8年鄰居」進入畢典會場時，現場響起歡聲雷動的尖叫聲。

據悉，蔡英文先是在5月31日晚間9點多發文提到，自己必須要「早睡」，因為明天（6月1日）全台灣各地有許多高中辦畢業典禮，她得早起去參加其中一場，還開放明天畢業的高中生許願。該文一出，吸引超過1650萬人次瀏覽，除了不少網友與應屆畢業生許願，還紛紛猜測究竟是哪一間高中非常幸運，邀請到蔡英文出席一生一次的高中畢典。

請繼續往下閱讀...

今日上午8點多，蔡英文公布她要去參加的高中畢典，是自己擔任8年總統期間，位於台北市總統府的「鄰居」北一女，「說起來有一點不好意思，這麼近，卻一直沒有機會正式走進北一女，參加同學們的重要活動。所以今天我是以一個在隔壁工作了很久的前鄰居，終於有機會走進來，跟大家說一聲：畢業快樂。」

陸續有北一女應屆畢業生分享蔡英文驚喜現身畢典會場情形，現場學生除了熱烈歡呼她到來，還紛紛拿出手機拍下這位「8年鄰居」的身影。其他網友則羨慕表示，「炫耀文無誤」、「校友路過，好羨慕！」、「我沒有嫉妒啊，一點都沒有」、「讚到我甚至只能生出羨慕之心」、「炫耀什麼啦？？我才沒有羨慕呢..嗚嗚嗚」。

蔡英文還向全台應屆畢業生送上3個溫暖祝福。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads、蔡英文辦公室提供資料照，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法