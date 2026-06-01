為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    體驗太魯閣族文化 太管處推山海聚落低碳旅遊

    2026/06/01 17:01 記者游太郎／花蓮報導
    太魯閣國家公園推出園區內的低碳旅活動。（記者游太郎攝）

    太魯閣國家公園推出園區內的低碳旅活動。（記者游太郎攝）

    太魯閣國家公園管理處持續深化低碳旅遊理念，並推動在地文化扎根，今天啟動「115年太魯閣山海聚落低碳旅遊推廣活動」，並強調太魯閣是國家公園，也是山、海與太魯閣族文化交織的生活場域，希望讓更多遊客深入進行低碳旅遊。

    太管處表示，去年開始推出低碳旅遊活動，以太魯閣周邊聚落為核心，串聯新城、富世、秀林、崇德、三棧布拉旦等山海聚落，帶領遊客走讀自然風景、認識太魯閣族在地文化，實踐低碳、永續、深度的旅行模式；今年更將足跡擴及「雲端部落」大同大禮部落，系列活動自6月至9月，精心規劃共25場次，期盼透過綠色運具與慢速移動方式，帶領旅客減少環境負擔，深度走進太魯閣族的傳統文化與壯麗自然地景。

    活動以「低碳移動」與「深度體驗」為核心，規劃三大主題行程，帶領遊客深度體驗：

    一、山海脈動（共10梯次）： 由專業領騎帶領，騎乘電輔車穿梭部落私房小徑。遊程內容豐富，包括秀林聚落導覽、傳統串珠體驗、立霧溪淘金文化解說、探訪新城天主堂及百年照相館，並於太魯閣遊客中心進行影片賞析。

    二、步履部落（共10梯次）： 透過遊覽車及步行方式，走訪新城老街、聆聽立霧溪淘金文化解說、品嚐太魯閣族風味餐，落實「生活博物館」概念；勇腳健行，一日往返大禮部落，體驗太魯閣族人的山林生活智慧及傳統香蕉糕製作。

    三、雲端部落（共5梯次）： 專為喜愛深度自然體驗的旅客設計，行程自太管處出發前往大同大禮部落。活動特別結合在地民宿體驗與文化交流，在專人解說下深入學習山林生態、部落傳統智慧與生活樣貌，深化人與自然的連結。

    太管處指出，藉由遊覽車、步行與電輔車等相對低碳方式，引導旅客慢下腳步探索聚落，減少對環境的衝擊，支持地方產業發展，讓旅遊真正成為認識土地、尊重自然與理解太魯閣文化，線上報名平台太魯閣國家公園官網公告專頁

    大禮部落著名的地標教堂。（記者游太郎攝）

    大禮部落著名的地標教堂。（記者游太郎攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播