體驗太魯閣族文化 太管處推山海聚落低碳旅遊

太魯閣國家公園推出園區內的低碳旅活動。（記者游太郎攝）

太魯閣國家公園管理處持續深化低碳旅遊理念，並推動在地文化扎根，今天啟動「115年太魯閣山海聚落低碳旅遊推廣活動」，並強調太魯閣是國家公園，也是山、海與太魯閣族文化交織的生活場域，希望讓更多遊客深入進行低碳旅遊。

太管處表示，去年開始推出低碳旅遊活動，以太魯閣周邊聚落為核心，串聯新城、富世、秀林、崇德、三棧布拉旦等山海聚落，帶領遊客走讀自然風景、認識太魯閣族在地文化，實踐低碳、永續、深度的旅行模式；今年更將足跡擴及「雲端部落」大同大禮部落，系列活動自6月至9月，精心規劃共25場次，期盼透過綠色運具與慢速移動方式，帶領旅客減少環境負擔，深度走進太魯閣族的傳統文化與壯麗自然地景。

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活動以「低碳移動」與「深度體驗」為核心，規劃三大主題行程，帶領遊客深度體驗：

一、山海脈動（共10梯次）： 由專業領騎帶領，騎乘電輔車穿梭部落私房小徑。遊程內容豐富，包括秀林聚落導覽、傳統串珠體驗、立霧溪淘金文化解說、探訪新城天主堂及百年照相館，並於太魯閣遊客中心進行影片賞析。

二、步履部落（共10梯次）： 透過遊覽車及步行方式，走訪新城老街、聆聽立霧溪淘金文化解說、品嚐太魯閣族風味餐，落實「生活博物館」概念；勇腳健行，一日往返大禮部落，體驗太魯閣族人的山林生活智慧及傳統香蕉糕製作。

三、雲端部落（共5梯次）： 專為喜愛深度自然體驗的旅客設計，行程自太管處出發前往大同大禮部落。活動特別結合在地民宿體驗與文化交流，在專人解說下深入學習山林生態、部落傳統智慧與生活樣貌，深化人與自然的連結。

太管處指出，藉由遊覽車、步行與電輔車等相對低碳方式，引導旅客慢下腳步探索聚落，減少對環境的衝擊，支持地方產業發展，讓旅遊真正成為認識土地、尊重自然與理解太魯閣文化，線上報名平台太魯閣國家公園官網公告專頁。

大禮部落著名的地標教堂。（記者游太郎攝）

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