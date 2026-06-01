苗縣議員關切竹南循環科技園區 鍾東錦：不會有高污染設施

苗栗縣政府已與環境部簽署合作意向書，將竹南掩埋場及周邊25公頃用地打造成循環科技園區，縣議員葉忠倫總質詢關心未來園區內是否會新增焚化或高污染性之廢棄物處理設施？（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員葉忠倫今（1）日總質詢關心將竹南掩埋場及周邊25公頃用地打造成循環科技園區，未來園區內是否會新增焚化或高污染性之廢棄物處理設施？葉並關切後龍農業資源處理場的進度？縣長鍾東錦回應，縣府不會設高污染設施；至於後龍農業資源處理場，因經濟效益不足，加上已有民間業者欲投資類似處理場，因而暫停這項規劃案。

葉忠倫指出，苗栗縣政府已與環境部簽署合作意向書，將竹南掩埋場及周邊25公頃用地打造成循環科技園區，居民最擔心的仍是生活品質與健康，未來園區內是否會新增焚化或高污染性之廢棄物處理設施？此外，縣府農業處先前有規畫要在後龍設置一個類似木材處理場？目前進度如何？

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鍾東錦答詢，未來竹南循環園區規畫，縣府是不歡迎太低階的產業，例如台積電的廢液，下游廠商把廢液載進來加工清洗過後，利用分離，然後把它的化學原料恢復原狀，然後再繼續提供科技業再利用，盡量是以物理原理做，而且未來會與環境部一起來審核，要求絕對不會製造污染，也絕對不是掩埋場的升級版，縣府絕對是開大門走大路，一定會讓最好的產業進來，且要經過審核，不是想要來就要來，要能夠進到環保循環園區的產業，位階要夠高，所產生的經濟效益要夠大，縣府的租金收益才會高。

鍾東錦也回應後龍農業資源處理場不再推動的原因，主要是苗栗縣沒有產生那麼多的原料，所以廠商不願意進駐，加上目前已有一家民營業者想要投資，如果縣府用公家資源蓋一間處理場，但縣內沒法供給相對的原料，經濟成本效益是不夠的，因而廠商不願做。

苗栗縣長鍾東錦答詢，縣府絕對是開大門走大路，一定會讓最好的產業進來，且要經過審核，不是想要來就要來。（記者張勳騰攝）

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