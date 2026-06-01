卡片不好用？彰化「這張卡」22萬多人持有 1000元月額度全用掉才1300人

彰化縣人口進入超高齡結構，每年65歲以上長輩一年比一年快速增加，持長青卡人數2026年上半年已超過22萬人。（記者張聰秋攝）

彰化縣長青幸福卡縣府每月提供持卡者1000點（1點1元）補助額度，但實際使用情況與發卡規模存在落差，截至2026年4月底，活卡數約16萬張，每月能將1000點全數用完者僅約1300人。縣議員認為，長青卡使用範圍仍有擴充空間，建議納入運動場館等健康促進用途，提高長輩使用意願。

彰化縣目前65歲以上人口約25萬人，截至4月底，長青幸福卡累計發卡量22萬1142張，過去每年經費約8、9000萬元，隨著持卡人數一年比一年快速成長，2026年經費已1.2億元。縣府統計，目前實際使用的活卡約16萬張，其中每月使用超過500點者約14萬張，將1000點額度全數用完者僅1300多人，額度全數用完的2024年才800多人，現在雖超過千人，但相較活卡人數還是有很大的落差。

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縣議員曹嘉豪、劉淑芳均認為，長青卡不應侷限於交通用途，可進一步結合健康促進政策。他們建議開放運動中心、健身場館等場所使用，鼓勵長輩走出家門運動，讓使用方式更彈性。

對此，縣府社會處表示，彰化縣每月補助1000點額度已高於不少縣市，目前沒有增加補助額度規劃，以免排擠其他社福資源，正與教育處研擬未來是否可讓長輩用於縣府委外營運的運動館，鼓勵長輩出來運動與休閑，發卡目的是鼓勵長輩多走出家門，若持卡能累計一大筆點數才用，失去意義，因此目前未開放沒用完的點數可累計使用，額度沒用就是歸零。

彰化長青幸福卡主要用在交通項目，鼓勵長輩平常多到戶外走動，持卡搭火車、坐公車或計程車等交通載具。（記者張聰秋攝）

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