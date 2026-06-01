台南一期稻作開始收割了 收購開盤100台斤濕穀1090元起跳

台南溪北處處可見金黃色稻田美景。（記者楊金城攝）

台南溪北一期稻作開始收割了，後壁、新營農會和民營糧商芳榮米廠收購台稉11號的開盤價同是100台斤濕穀1090元起跳，目前1分地平均收成1800台斤稻穀還不錯，稻農倒是擔心今年二期稻作因缺水休耕。

溪北後壁、新營、東山、白河、柳營等地的一期稻作進入成熟期，金黃色的稻浪迎接一期的豐收，後壁區農會、新營區農會、百年米廠芳榮今天（1日）不約而同對收購自營糧的牌價「開盤」，以普遍栽種的台稉11號稻米為例，稻穀含水率在31度至31.9度，100台斤濕穀1090元，含水率愈低，稻價愈好，另代辦農民繳售公糧同步展開。台農84號的開盤價則低了30元，100台斤濕穀收購價1060元起跳。

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溪北一期稻作從6月進入大收割期，各縣市的割稻機也調來支援，光後壁區就有3000多公頃稻田，割稻業者說，台南溪北稻米產區預估半個月就可收割完，收成量平均1分地1800台斤。

後壁張姓、柳營陳姓稻農指出，南部雖然乾旱少雨，農水署嘉南管理處完成嘉南灌區的一期作供水灌溉順利，稻子生長良好，產量穩定，1分地約有2萬元賣稻收入（未扣耕種成本）；新營林姓農民說，少雨讓稻子少了2、300台斤收成，否則更好。

因耕種成本上升、台灣稻米外銷，農會、糧商去年起搶收稻穀，推升稻價，農會、糧商表示，今年一期作收購開盤價和去年一樣從1090元起跳，去年一期作最後曾衝到100台斤濕穀1200元高價。

後壁稻農從2021年起曾遇過缺水休耕4次，因目前曾文、烏山頭蓄水量不好，農民對今年二期作能否供灌憂心忡忡，7月初就能揭曉。

台南溪北一期稻作開始收割了，2台割稻機全力開動。（記者楊金城攝）

收穀場忙碌。（記者楊金城攝）

高鐵在台南後壁金黃色的稻浪上奔馳。（記者楊金城攝）

台南溪北一期稻作從6月進入大收割期，產量豐收。（記者楊金城攝）

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