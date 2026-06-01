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    薔蜜颱風襲日！國籍航空6/2航班異動 官網確認最新資訊

    2026/06/01 18:36 記者黃宜靜／台北報導
    受薔蜜颱風影響，星宇、華航、長榮及台灣虎航今天表示，明天部分航班有異動，提醒民眾可至官網查詢最新異動情形。（資料照）

    受薔蜜颱風影響，星宇、華航、長榮及台灣虎航今天表示，明天部分航班有異動，提醒民眾可至官網查詢最新異動情形。（資料照）

    受薔蜜（Jangmi）颱風影響，星宇、華航、長榮及台灣虎航今天表示，明天部分航班有異動，提醒民眾可至官網查詢最新異動情形。

    長榮航空也在官網表示，受薔蜜（JANGMI）颱風影響，明天台北桃園往返沖繩BR112、BR113航班取消，建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」或下載長榮航空App，以掌握最新航班動態。

    華航指出，明天桃園飛往名古屋CI150航班取消，桃園往返大阪CI172/CI173、高雄往返大阪CI176/CI177航班提前；另外，CI120/CI121桃園往返沖繩、CI178/CI179桃園往返高松、CI118/CI119桃園往返鹿兒島航班延後。

    華航說，週三名古屋飛往桃園CI151航班取消，並將桃園往返名古屋CI154/CI155放大機型。華航將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊（https://booking.china-airlines.com/FlightStatus/）。

    星宇航空今天表示，取消明天台中往返熊本JX316/JX317航班，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊（www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。

    台灣虎航也說，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航明天部分航班延後，包括：IT230/IT231桃園往返沖繩那霸、IT288/IT289高雄往返沖繩那霸，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

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