遭馬英九掐脖攻擊？王光慈終於提霸凌申訴 北市勞動局要辦了

前總統馬英九。（資料照）

馬辦家變延燒，基金會顧問金溥聰5月30日在馬英九指示下，對前執行長蕭旭岑與王光慈提告；後續王光慈的母親發聲明，稱將對馬英九提霸凌控告。對此，台北市勞動局在今（1）日晚間證實，勞動檢查處已接獲申訴並派員前往檢查。

王母在聲明中表示，王光慈2024年4月從醫院回來患上憂鬱症，更遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待，「我生我養40多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？」

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王母更控訴，王光慈診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，馬英九的部屬居然發聲明說王是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，「這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？」一連串的打擊讓王光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，至還兩度尋短，「差一點就讓我失去了她」，並表示只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

勞動局日前表示，應由勞工本人提職場霸凌申訴。另依法規，或持有代理文件的代理人提出。根據《風傳媒》報導，王光慈已透過網路方式向勞動局正式提出霸凌申訴。

勞動局今表示，勞動檢查處已接獲申訴並派員前往檢查。經查，基金會有依職業安全衛生法規定，設置職場不法侵害預防措施及申訴管道，勞工可依相關機制提出申訴。本局已要求基金會，若接獲勞工霸凌申訴案件，須依勞動部訂頒之「執行職務遭受不法侵害預防指引」，立即啟動調查及處理程序，並依規定於兩個月或必要時延長一個月至多於三個月內，完成調查與處置，以保障勞工權益。

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