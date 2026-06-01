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    夫妻北捷月台大吵！夫暴怒行李箱丟軌道險砸進站列車 逃半小時被逮

    2026/06/01 21:29 記者王冠仁／台北報導
    印尼籍男子把行李箱丟進北捷軌道。（記者王冠仁翻攝）

    印尼籍男子把行李箱丟進北捷軌道。（記者王冠仁翻攝）

    一對印尼籍夫妻今天晚上在台北捷運竹圍站月台候車時，因故發生爭吵，這名34歲丈夫越吵越氣，最後居然拿起隨身的行李箱往軌道處丟擲；當時正好捷運列車正在減速進站，險象環生。捷運警察隊事後調閱監視器畫面追查，半小時後循線逮到這名印尼籍男子，將他依公共危險罪嫌送辦。

    北市警捷運警察隊在今天晚上7時32分接獲通報，北捷竹圍站站務人員聲稱，有旅客將行李箱丟進軌道。

    警方獲報後立刻調閱監視器畫面追查，當時這名男子丟擲行李箱後，逕自步行離開竹圍站；警方擴大調閱竹圍站周邊監視器畫面追查，半小時後循線逮到這名男子。

    警方調查，當時這名印尼籍男子跟妻子要搭乘捷運，兩人在月台候車，期間因故發生爭吵；他越講越氣，最後居然扛起行李箱，把行李箱越過月台護欄，朝軌道處丟擲。

    警方說，幸虧當時列車進站減速，軌道上的行李箱沒有造成旅客驚擾或受傷，北捷事後也派人檢查軌道及列車，並無損害情事，捷運系統最終在7時39分恢復營運。

    捷運警察隊呼籲，民眾在捷運如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或按壓車廂內紅色緊急按鈕，亦可撥打110報案專線，捷警接獲通報後將立即趕赴現場處理，以維護大眾運輸安全。

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