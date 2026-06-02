本週迎「梅雨旺盛期」！吳德榮示警：恐有致災大雨

今天各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（2日）各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天起白天晴朗炎熱；週五（5日）起進入梅雨旺盛期，將伴隨劇烈天氣，包含瞬間強降雨及致災雨。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（1日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天水氣減少，氣溫上升，各地白天晴朗炎熱；午後山區偶有零星降雨的機率。

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明天、週四（3、4日）「薔蜜」颱風已遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，大氣漸趨不穩定；明天山區午後偶有局部對流發展，週四山區午後對流較強，將擴及部分平地。

吳德榮說，週五至下週四（11日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態，將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。因大氣不穩定，易有「中小尺度系統」在其附近被激發，應注意其伴隨的「劇烈天氣」，包含雷擊、強風、瞬間強降雨及「致災雨」。

吳德榮分析，週五至下週日（7日），強對流大部分在午後發生；下週一（8日）至週四強對流將不侷限只在午後發生，累積雨量也更大。

吳德榮指出，「薔蜜」昨天（1日）晚間減弱為輕颱。最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「薔蜜」向北北東轉東北移動，今、明兩天依序侵襲日本九州、四國及本州南部。最新歐洲模式、系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。

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