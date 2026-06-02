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    首頁 > 國際

    中東戰火降溫？黎巴嫩：真主黨與以色列已達成部分停火

    2026/06/02 09:13 即時新聞／綜合報導
    本月1日，以色列軍方持續在黎巴嫩南部展開空襲，導致濃煙冉升。（路透）

    本月1日，以色列軍方持續在黎巴嫩南部展開空襲，導致濃煙冉升。（路透）

    黎巴嫩政府1日宣布，黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）與以色列已達成部分停火協議。若協議能夠落實，將意味這場已造成數千人喪生、且間接加劇伊朗戰爭升溫的衝突，已出現和緩跡象。

    路透報導，黎巴嫩駐華盛頓大使館1日指出，停火協議並不代表黎巴嫩境內衝突全面結束。不過，協議內容要求以色列停止對貝魯特（Beirut）及貝魯特郊區的真主黨控制地區發動空襲；作為交換條件，獲伊朗支持的真主黨將停止對以色列發動攻擊。

    率先披露停火協議的美國總統川普1日表示，真主黨已透過中間人承諾停止攻擊以色列；黎巴嫩總統府也在社群媒體X轉發川普的聲明指出，這項安排將先看到以色列不對貝魯特南郊發動打擊，再換取真主黨停止對以色列的攻擊。

    川普強調，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已同意撤回所有準備攻擊貝魯特的部隊。川普宣布相關協議後，納坦雅胡補充，以軍仍將持續在黎巴嫩南部展開軍事行動。

    以色列1日曾揚言攻擊黎巴嫩首都貝魯特及其郊區。以色列軍方2日凌晨表示，已攔截2枚自黎巴嫩射向以色列北部的不明飛行物，事件未造成人員傷亡。以色列今年3月揮軍進入黎巴嫩南部後，當地敵對行動持續至1日晚間。

    真主黨籍國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）向該組織的瑪納電視台（Al-Manar）表示，真主黨將支持在黎巴嫩實施全面停火，以此作為以色列軍隊撤軍的前奏。不過，他並未說明真主黨是否會停止對以色列境內發動攻擊。

    黎巴嫩政府進一步表示，3日於華府與以色列舉行會談時，將尋求擴大現階段的停火規模。若相關談判取得進展，將有助於終結這場已持續近3個月的戰爭。

    伊朗方面不斷堅持，任何結束美伊戰爭的協議，都必須將以色列停止在黎巴嫩的軍事攻擊當作前提；美國則主張黎巴嫩衝突與美伊戰爭分屬兩個不同議題，不應混為一談。

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