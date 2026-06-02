獨家》寄生滲透！中共認知戰打手不只馬德 檢調掌握有網媒被拉攏

綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪羈押禁見。（擷自中天電視網站）

綽號「馬德」的中天記者林宸佑被控去年大罷免期間受中共指示發布影片，並在節目《馬德有事嗎》播出前提供文案供審核、事後依流量請款所得約13萬餘元，另被指行賄軍人盜取機密，涉違反滲透法等罪，起訴求刑12年。檢調持續追查媒體與中方互動情形，據悉，除此案，近期已掌握有網路媒體或公民記者因資金不足被中共吸收拉攏，全案正擴大偵辦中。

其實如同馬德因記者身分被中共吸收絕非首例。曾偵辦相關案件的檢調人員透露，例如福建《海峽導報》過去駐台16年間以接觸台灣記者為目標，透過提供文件、消息、採訪資源或數千元不等酬勞等方式，由在台記者配合刊發具特定立場的內容；相關操作未必每次涉及明顯假訊息，但核心目的在於影響議題、輿論焦點與社會觀感。

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據了解，檢調近期偵辦相關案件時也發現，有網路媒體及公民記者基於資金壓力等因素下，與境外來源出現接觸或互動情形，是否涉及進一步指示或資助，仍在比對金流與通聯資料釐清中，全案正擴大追查中。

辦案人員坦言，這類滲透模式最棘手之處，在於外觀高度貼近正常新聞作業流程，包括提供爆料、交換訊息、安排交流行程等，與一般媒體互動無異，加上媒體享有採訪自由與消息來源保護空間，因此即便檢調掌握對話等間接事證，仍需進一步證明行為已達「受境外勢力指示、委託或資助而影響特定目標」的構成要件，甚至在法庭上要說服法官採信整體犯罪意圖，難度不低。

以馬德案為例，起初也是因橋頭地檢署偵辦海陸國安案件時，發現多名軍人疑似外洩機密，進而循線追查，才查出幕後扮演「白手套」角色的「馬德」林宸佑。至於涉及記者配合中共撰發特定議題的個案，若缺乏明確金流、完整前後關聯，多數難以成案偵辦。

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