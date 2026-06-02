寄生滲透3-2》中媒先發、台媒唱和 曾借刀「雙英出訪」捧馬貶蔡

前總統蔡英文、馬英九。（資料照，本報合成）

中共近年對台認知作戰，已逐漸從過去大量散播假消息、假帳號洗版，轉向更具真實的輿論滲透。檢調查出，部分操作並非直接捏造內容，而是透過中媒先設定敘事議題，再由台灣媒體、政論節目與社群平台接力擴散，形成「中國先發、台灣唱和」的傳播路徑；其中就包括2023年前總統蔡英文訪美期間，曾出現大量藉由「捧馬貶蔡」操作兩岸與國際待遇對比的新聞攻勢。

檢調調查，部分台灣媒體長期在中國擁有商業利益，或接受中資企業廣告，使其在敏感議題上較為謹慎，我國政府為此於2018年間修正國家安全法，強化境外勢力滲透規範。2019年，時代力量時任立委黃國昌也與網紅「館長」陳之漢發起反紅媒遊行，引發社會對中國介入台灣媒體與輿論的高度關注。

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以蔡英文2023年出訪美國為例，當時網路與部分媒體間，即密集出現「蔡英文訪美待遇不如馬英九訪中」、「蔡英文配合美國挑釁中國」、「訪美恐將台灣推向戰爭」等論述，相關訊息也可看出「中國發動、台灣跟進」的擴散模式。

例如蔡英文出訪前一天，「台企聯」發聲明，批評民進黨政府「蓄意製造事端」、推動台獨並挑釁中國，相關內容最初由中國《京報網》刊出，之後陸續被一些特定台灣媒體引用，再由鳳凰衛視、《看台海》、香港中通社等中方官媒持續轉載擴散。

此外，特定媒體當時也曾引用《星島網》報導，以「雙英宛如身處平行時空」為題，比較馬英九訪中與蔡英文訪美的曝光與待遇差異，強調中國高規格接待馬英九，並對比蔡英文訪美行程相對低調。相關論述後續也持續在有特定政治色彩的政論節目與社群平台延伸發酵。

熟悉認知作戰研究人士指出，這類被稱為「最低戰術」的認知作戰，未必透過捏造假訊息，而是藉由選擇性剪裁、重複放大及跨平台擴散，讓特定敘事反覆出現在媒體與社群中。由於其建立在真實事件基礎上，並大量借用既有新聞與政論節目傳播，外觀與一般媒體運作幾乎無異，也因此更難察覺與防範。

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