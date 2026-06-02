基隆國安路人行天橋6/12到14日拆除 6/13夜間全線封閉請改道

基隆市政府將於6月12日到6月14日拆除國安路人行陸橋，請民眾提早改道因應。（基隆市政府提供）

基隆市政府工務處持續推動「人本環境改善政策」，針對基隆市既有人行天橋存廢進行評估。其中，國安路人行天橋因使用率低，故編列預算辦理拆除作業，拆除工程將於6月12日至6月14日辦理拆除，其中6月13日夜間因進行主梁吊卸作業，將採全線封閉施工，請用路人提前改道。

工務處土木工程科科長張佑竹表示，國安路人行天橋因設有樓梯，對高齡長者、身障人士、推嬰兒車或採買的民眾使用上較為不便；此外，橋墩與梯間占用人行道空間，造成淨空不足，增加行人通行風險，且地方亦多次反映使用不便，要求優先辦理拆除。經檢討周邊道路動線及交通安全配套措施完善後，辦理拆除橋梁工程，以回應地方期待。

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張佑竹指出，6月12日（夜間施工）拆除國安路側天橋主梁，施工期間國安路及八堵路南向車道封閉，八堵路北側車道實施雙向調撥。6月13日（日間）拆除國安路側2支樓梯，國安路南向車道封閉。6月13日（夜間）：拆除八堵路側天橋主梁，施工期間全線（八堵路及國安路）封閉。6月14日（日間）：拆除八堵路側樓梯，八堵路北向封閉一車道。

工務處指出，為配合國安路人行天橋拆除作業，施工期間將於部分路段實施夜間全線封閉，工務處已同步規劃替代動線，並於重要路口設置改道指引及交維設施，請用路人提前改道通行。

張佑竹說，基隆往台北方向，建議改由忠一路→中山一路→安樂路一、二段→麥金路→八德路→尚仁街及過港路銜接八堵路通行。另外，七堵、八堵往基隆市區方向，則建議改由八德路→麥金路→安樂路一、二段及中山一路進入市區。至於暖暖往基隆方向的車流，民眾可循過港路、尚仁街、八德路、麥金路及安樂路一、二段替代通行。

基隆市政府將於6月12日到6月14日拆除國安路人行陸橋，請民眾提早改道因應。（基隆市政府提供）

基隆市政府將於6月12日到6月14日拆除國安路人行陸橋，請民眾提早改道因應。（基隆市政府提供）

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