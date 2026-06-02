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    首頁 > 生活

    培訓原住民族科學人才 教育部邀國際數理奧林匹亞師資帶領

    2026/06/02 11:46 記者林曉雲／台北報導
    教育部舉辦「高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，圖為過往生物科「讀心術：哺乳動物心臟解剖觀察」課程。（圖由教育部提供）

    教育部舉辦「高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，圖為過往生物科「讀心術：哺乳動物心臟解剖觀察」課程。（圖由教育部提供）

    中小學將從7月1日放暑假，教育部今（2026）年持續辦理「高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，邀請國際數理學科奧林匹亞師資團隊規劃課程，提供化學、生物及地球科學3大領域培訓，預計招收90名原住民族高中生，全程課程及食宿免費，即日起開放報名至6月15日止，希望透過系統性培訓，協助原住民族學生探索科學研究潛能，培育未來科學人才。

    教育部國教署組長孫旻儀表示，為落實「原住民族教育法」精神，教育部多年來推動原住民族學生科學人才培訓計畫，透過學校推薦具有科學研究興趣與潛力的學生參與課程，再由協辦大學進行遴選培訓。今年度課程規劃化學、生物及地球科學3班，每班約30人，總計90個名額，預計7月起展開暑期培訓。

    孫旻儀指出，培訓營自2018年開辦以來，已成為許多原住民族高中生接觸科學研究的重要管道，不少學生因此開啟科學探索之路，後續參與國內外科學競賽，或選擇進入理工、生醫及環境相關科系深造。

    今年課程內容也結合實驗操作與探究學習，希望讓學生從做中學。化學科將導入國際奧林匹亞競賽實驗概念，安排「自製電解筆」及「銅、鋅離子定量錯合滴定」等課程，讓學生了解化學原理如何應用於實際生活。

    生物科則規劃「酒、果蠅、好物語－果蠅對酒精的行為反應」等實驗課程，帶領學生觀察生物行為與科學研究方法；同時安排校外參訪活動，回到部落實地了解生態農業、糧食安全及永續生活議題，將科學知識與原住民族文化及環境特色相互結合。

    地球科學課程包含「認識天文望遠鏡與天文觀測」、「觀星活動」及「地震儀DIY」等內容，讓學生透過親手操作認識天文與地球科學現象，培養觀察與分析能力。

    孫旻儀表示，科學教育不只是知識學習，更是培養觀察、提問與解決問題能力的重要過程，希望透過暑假科學人才培訓營，讓更多原住民族學生有機會接觸高品質科學課程與，拓展視野，激發對自然科學的興趣與熱情，符合資格的原住民族高中生可把握機會踴躍報名，透過暑假期間參與專業培訓，提升科學探究能力，還有機會提前接觸大學研究環境，為未來升學及職涯發展奠定基礎。

    教育部舉辦「高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，圖為過往地球科學科「南投國姓鄉沿線地質考察」課程。（圖由教育部提供）

    教育部舉辦「高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，圖為過往地球科學科「南投國姓鄉沿線地質考察」課程。（圖由教育部提供）

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