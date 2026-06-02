教育經費委員會剔除教育代表 教團轟大開民主倒車

全教會理事長侯俊良（中）與立委黃健豪（左一）、蔡春綢（左二）等，2日舉行「教育經費基準委員會」蠻橫剔除教育代表記者會，教育團體嚴厲譴責行政院大開民主倒車，要求道歉 復聘、究責。

行政院115年度「教育經費基準委員會」，不再續聘教師組織、家長團體、校長團體代表，中華民國全國教師會今日與藍白立委在立法院召開記者會，嚴正譴責行政院「自毀民主參與機制」，大開民主倒車，意圖規避社會各界對教育預算的監督，並要求行政院必須道歉、復聘及究責，應立即恢復該委員會的多元代表性。

全教會理事長侯俊良指出，教育經費基準委員會成立的初衷，是為了落實《教育經費編列與管理法》立法意旨，確保教育預算的分配能真正貼近教學現場需求。過去20年來，均納入教師、校長及家長團體代表，可以防範教育經費流於「大撒幣」，如今行政院一紙令下，將教學現場的聲音全數排除，無疑是黑箱作業與專業傲慢，教育部應公布決策過程，主其事者應向國人道歉並盡速復聘。

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民眾黨立委蔡春綢表示，教育經費基準委員會不是一般諮詢會議，而是依《教育經費編列與管理法》設置，負責研訂教育經費計算基準、計算各級政府教育經費基本需求及中央地方分擔數額的核心法定機制。

蔡春綢質疑，114年度教育經費基準委員會仍有全國教師會、全國家長團體聯盟、中華民國中小學校長協會代表參與。但115年度名冊中，教師、家長、校長團體代表全數不見。115年度名冊經行政院核定，召集人為教育部長鄭英耀，行政院長卓榮泰和鄭英耀都應公開說明，誰提出名單？誰做最後決定？為何不再續聘？不能採取黑箱作業。

國民黨立委黃健豪批評，在第一線為教育把關的教師組織、家長團體和校長團體代表，竟然遭到行政院全數不再續聘。這是一場針對教育監督力量的大清洗，執政黨粗暴地將利害關係人踢出决策殿堂，這是對教育專業的羞辱。

黃健豪說，根據《教師法》第40條規定，教師組織派出代表參加與教師有關的法定組織，是法定的任務。教育經費的編列與分配，攸關教師薪資、學校人力配置等，行政院踐踏法治，讓《教育基本法》和《教育經費編列與管理法》所確立的教育財政主體性蕩然無存。

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