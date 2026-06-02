台南蘇厝真護宮護國佑民平安祭6/6開鑼 結合藝陣、歌唱還有摸彩

台南安定蘇厝第一代天府真護宮「護國佑民平安祭」將於6日起登場，除了一系列活動，還有豐富的摸彩獎品。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝第一代天府真護宮「護國佑民平安祭」，將於6日起登場，結合藝陣、傳統戲劇及影歌星晚會，還有摸彩活動，熱鬧為五府千歲祝壽。

蘇厝第一代天府真護宮去年首度舉辦「護國佑民平安祭」，邀請全台12間宮廟神明齊聚一堂，祈求眾神護台灣，獲得熱烈迴響。有鑑於國際情勢動盪及台海局勢變化不定，廟方今年再度結合五府千歲誕辰，於6日起至14日舉辦平安祭活動，主任委員陳榮春表示，希望藉由一系列宗教文化與藝文活動，為台灣祈福，為人民帶來平安與福氣。

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6日晚上將由明日之星歌唱比賽率先登場，當晚並有感恩摸彩，最大獎為市價逾7萬元的機車，另外還有液晶電視、冰箱、行李箱、烤箱等。陳榮春說，當天晚上7時至7時30分到現場，不分大小，即可獲得1張摸彩券。

7日下午2時少年藝陣表演，將有台南市12所國中小參與演出，展現台灣傳統民俗文化之美。晚上7時30分有影歌星晚會，包括喬幼、許志豪、翁鈺鈞等演出。

8日晚上有台南地區歌友會卡拉OK友誼賽；11日上午宴王祝壽、下午台南友宮團拜祝壽；11、12日下午及晚上各有一場雅惠歌劇團演出；13日晚上全國友宮聯誼音樂會及平安宴；14日下午賞兵。

另外，真護宮為迎接明年南瀛王船祭復辦滿60週年，推出60艘限量「紀念小王船」供民眾典藏，象徵文化傳承，陳榮春表示，各界反應也相當踴躍，目前只剩下14艘。

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