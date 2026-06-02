鄭麗文帶紅統中配訪美 經民連：向習近平交心

經民連智庫召集人賴中強（中）今日痛批，國民黨主席鄭麗文訪美目的是繼續推銷一中框架，帶著中配過去，則是向習近平交心。（記者劉信德攝）

國民黨主席鄭麗文訪美，《華爾街日報》報導引述北京人士說法指出，中共領導人習近平已把鄭女視為「2028總統大選重要人選」。此外，鄭麗文訪美團成員更包括主張「兩岸統一」的中國籍配偶、國民黨中常委勤彭蓁。經民連智庫召集人賴中強今日受訪痛批，鄭麗文訪美目的是繼續推銷一中框架，帶著中配過去，則是向習近平交心。

據了解，鄭麗文訪團成員之一的勤彭蓁，仍具有中華人民共和國國籍，不僅是中國全國台企聯常務監事長、雲南昆明台商協會會長，她名下的企業雲台文旅集團，核心理念更寫明「兩岸一家親，雲台一家人」。勤彭蓁曾在2019年香港爆發反送中運動時，喊話「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇」，引發外界質疑。

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對此，賴中強指出，鄭麗文此行目的是繼續推銷「一中」，表面上談和平，其實是一中吞併的陷阱。她要把「內戰」與「一中憲法」框架向美國人推銷，從美國政府或美方政治人物那邊獲得一些肯定，希望成為中國國民黨的總統候選人，讓國民黨2028年勝選，這個是鄭麗文的主觀企圖，她也絲毫不掩飾，國人應看清楚這一點。

賴中強分析，鄭麗文所作所為是在「販賣台灣的前途，來換取自己的政治前途」，相信美國各界應該不會被這樣的話術所迷惑，但鄭麗文確實透過「鄭習會」及美國行，不斷在墊高她在國民黨內的地位，把其他的太陽比了下去，不過台灣人民對此是有疑慮的。

賴中強進一步說，鄭麗文帶著中配過去美國，這是向習近平的交心，再次凸顯她跟習近平的共同倡議，亦即大家都是中國人，中國是兩岸中華民族的共同家園。

他強調，這種民族式「一中敘事」是非常危險的，鄭麗文希望用一中架構說服國際友人，但歐美民主國家、政界其實對於中國霸權擴張企圖和台海局勢有一定了解，應該不會上當。

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