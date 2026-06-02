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    首頁 > 政治

    竹市教師社群被徵召發文宣傳政績？ 市府：並無強制要求

    2026/06/02 11:56 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府教育處長林立生。（資料照）

    新竹市府教育處長林立生。（資料照）

    新竹市教師被徵召寫新聞稿當公關媒體？有網友在社群平台發文提到「新竹市教育處長林立生領導下，當老師的臉書要被徵召，還要學會寫新聞稿當公關媒體」，網友留言附和提到「這是把學校商品化，規定各級學校辦完活動，都要立馬上傳照片到臉書，然後還要衝讚數，老師們的私人臉書被徵收，上司都要加下屬好友」，但也有網友留言這是幫學校宣傳好事，不是壞事。

    市府教育處表示，市府鼓勵各校透過多元管道分享教育成果與活動資訊，讓家長及市民了解學校辦學特色與學生學習表現，但相關宣傳方式都由學校依實際需求及行政規劃自主辦理，並無強制要求學校必須透過特定社群平台進行宣傳。

    目前正值畢業季，也是各校招生季節，有網友在社群平台發文提到，竹市有教師臉書被徵召當學校公關，還得發文歌頌學校作為，認為教師教學已很辛苦了，但市府長官卻還要加重教師的工作，且這些非教學工作，竟要徵召教師的社群發文，不少網友對此抱不平，認為教師的工作就是教學，尤其現在教師環境不如過往，應讓教師專心在教學教育工作上。

    網友的發文也引來正反留言，有的替教師抱不平，但也有網友認為可以多宣傳學校好的一面，正面看待此事，認為學校有好的辦學成果，應該多讓其他家長了解，是正向之事。

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