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    越籍男逾期居留又違規遇盤查竄逃 警緊追200公尺逮人

    2026/06/02 11:08 記者陸運鋒／台北報導
    逾期未歸的越南籍麻姓男子遇上警方盤查時竄逃，警方在後方緊咬追捕。（記者陸運鋒翻攝）

    逾期未歸的越南籍麻姓男子遇上警方盤查時竄逃，警方在後方緊咬追捕。（記者陸運鋒翻攝）

    逾期居留近2年的越南籍麻姓男子，日前駕駛轎車行經台北市大安區時，因違規紅燈右轉，被巡邏的大安分局賴姓員警攔查，他一開始謊稱沒帶證件，面對警方詢問也支吾其詞，雙方一度僵持不下，麻男眼見即將遭到識破，竟直接拔腿狂奔，警方通報攔截圍捕，並在後追逐200公尺，最終順利將麻男逮捕解送歸案。

    大安警分局調查，越南籍29歲麻男在上月底駕駛友人的轎車，行經大安區大安路一段時，除左右搖晃還違規紅燈右轉，和平東路派出所賴姓警員發現後，隨即上前示意停車受檢，盤查過程中，麻男神情相當緊張，先是謊稱未帶證件，隨後面對警方詢問更是支支吾吾，雙方在場僵持近20分鐘。

    警方指出，就在僵持不下之際，賴員突然看到麻男的手機畫面，顯示著居留證照片日期已經逾期。麻男眼看謊言就要被戳破，竟心虛棄車、拔腿狂奔，賴員見狀隨即緊追在後，並通報支援警力展開圍捕。

    據知，麻男一路在狹窄巷弄間竄逃企圖甩開警方，但賴員仍在後追捕緊咬不放，雙方追逐了200公尺後，支援警力趕抵合力將麻男逮獲，經查驗發現麻男早在2024年7月即被通報失聯，全案詢後依違反入出國及移民法解送移民署臺北市專勤隊等待遣返。

    警方呼籲，在台逾期停居留外籍人士，應主動向主管機關投案；同時嚴正提醒雇主，切勿心存僥倖僱用非法移工，違反就業服務法最高可處75萬元罰鍰。

    麻男在巷弄竄逃了200公尺後，仍被趕抵的支援警力逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    麻男在巷弄竄逃了200公尺後，仍被趕抵的支援警力逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

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