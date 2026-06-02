「送子鳥生殖中心」爆偷拍疑雲 負責人稱「避免醫療暴力才裝設攝影機」

台北市衛生局表示，5月18日與警察局執行「反針孔攝影聯合稽查」，當時前往送子鳥生殖中心現場隨機抽查5月4日的影片，未查獲違規影像。（北市衛生局提供）

台北市知名不孕症醫療機構「送子鳥生殖中心」診所捲入針孔偷拍風波，台北地檢署昨（1）日發動搜索傳喚，帶回台北院區負責人謝佳琳及現場經理林千洧，兩人訊後諭令各20萬元交保。台北市衛生局說明，已約詢該診所負責醫師，負責人表示「為保障醫病關係與避免醫療暴力，故裝設攝影機」，目前全力配合檢警調查，如有明確違規事證，將依法從嚴究辦，絕不寬容。

近期醫美偷拍連環爆，台北市衛生局表示，5月18日與警察局執行「反針孔攝影聯合稽查」，當時前往送子鳥生殖中心現場隨機抽查5月4日的影片，未查獲違規影像，因為留存監視器影像需使用特定且專用解密軟體，方得以檢視，現場已有警察局攜回主機後，發現事證移送台北地檢署，後續衛生局與台北地檢署聯繫並函請北檢協助提供事證。

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衛生局指出，已於5月22日約詢診所負責醫師，該診所負責人表示「為保障醫病關係與避免醫療暴力，故裝設攝影機」。目前本案仍由司法機關持續偵辦中，將全力配合檢警調查，如有明確違規事證，將依法從嚴究辦，絕不寬容。

「送子鳥」也在社群平台發文表示，1日檢警單位至本院台北院區了解相關設備狀況，「本院負責醫師及管理團隊已於第一時間全力配合調查，提供所需資料與說明，以期能盡速釐清事實真相」。

送子鳥指出，診所深耕生殖醫學多年，一向重視患者之隱私與醫療品質。「目前進入司法偵查階段，本院基於偵查不公開原則，不便透露更多細節，一切靜待司法調查結果，如有應負之責，本院亦將予以承擔」。送子鳥說明，調查期間各院區之醫療服務與客戶權益均不受影響。

「送子鳥生殖中心」涉嫌針孔偷拍，謝姓負責人晚間20萬元交保。（記者劉詠韻攝）

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