母子檔結合緬甸三姊妹組家族式賣淫集團 11人涉妨害風化被訴

台北地檢署今偵結，依妨害風化罪將11人起訴。（記者吳昇儒攝）

經營應召站多年的林姓婦人曾因觸犯妨害風化罪被判刑，其鍾姓兒子結交一名緬甸籍李姓女友後，與李女的姊妹結合母親原有「資源」，組成賣淫集團。由精通泰、緬語的3姊妹負責與小姐接洽，鍾男則負責硬體設備，在台北市萬華地區一帶營業。警方獲報，破獲該集團，並將林婦等人送辦。台北地檢署今偵結，依妨害風化罪將11人起訴。

檢警調查，林婦等人原先於萬華區康定路經營應召站，於2023年間因經營應召站被警方查獲後，竟選擇擴大經營，範圍橫跨西昌街、康定路及華西街一帶，且鍾男還將空屋租給其他應召站使用。

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鍾男原先與緬甸籍李姓女子交往（現已分手），並夥同其兩名姊妹一起在台經營應召站，透過網路等方式攬客，而李姓3姊妹除了本身會講緬甸語外，也精通泰文，集團內的泰籍、緬甸籍賣淫女子，均由3姊妹負責照顧溝通及安撫。

該集團更找來李女的追求者、3姊妹的表姊夫等多名男性，負責拉客、打掃、補充保險套、毛巾等事務，還有負責接送、生活照料、收取性交易抽成，集團分工明確，儼然成為家族企業。

據悉，該集團分為全套、半套服務，該集團抽成約為1/3，一個月每位小姐抽成可達9萬元。

檢察官調查認為，林姓婦人及緬甸籍李姓3姊妹等人，涉犯妨害風化罪中的圖利容留性交及猥褻罪，依法將11人起訴。

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