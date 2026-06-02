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    新北市舉辦全國震災桌上示範演習 強化全社會防災韌性

    2026/06/02 10:57 記者吳仁捷／新北報導
    新北市政府與內政部消防署合辦「115年度以境況模擬為基礎的桌上演習（TTX）全國分區示範演練」，今天在新北市登場（記者吳仁捷翻攝）

    新北市政府與內政部消防署合辦「115年度以境況模擬為基礎的桌上演習（TTX）全國分區示範演練」，今天在新北市登場（記者吳仁捷翻攝）

    新北市政府與內政部消防署合辦「115年度以境況模擬為基礎的桌上演習（TTX）全國分區示範演練」，今天在新北市登場，包括五都、各縣市消防、救災單位到場觀摩，由情境導向推演方式，驗證各項災害防救機制與應變作為，透過由救災能量充足，救災經驗豐富的新北市帶頭進行類兵推演練，提升大規模地震災害應變能力，強化跨機關協調及全社會防救災整備，展現官方精進防災整備工作的決心。

    新北市政府說，這次桌上演習依據行政院「全災害防救應變整備強化方案」及「大規模地震重點因應對策整體推動方案」辦理，導入國際通行之「災害防救演習規劃與評估計畫（HSEEP）」方法，以能力驗證為核心，情境模擬新北市發生規模6.6強震情境，造成建築物倒塌、交通中斷、維生管線受損、大規模停電停水及通訊受阻等複合式災害，考驗各單位在極端情境下的應變與決策能力。

    今天這場國內桌上演習（TTX）全國分區示範演練，在新北市災害應變中心登場，演練由新北市消防局長陳崇岳主持，規劃「應變體系啟動與災情查通報」、「道路搶通及搜索救援」、「避難疏散與收容安置」及「業務持續運作」等四大核心議題，並以災害應變中心及前進指揮所雙場域同步推演方式進行，驗證市府各局處、國軍、事業單位及民間協力組織在災害發生後的指揮調度、資源整合與跨域協調機制。

    陳崇岳表示，新北市人口超過400萬人，都市發展密集且重要基礎設施眾多，一旦發生大規模地震，災害影響層面廣泛且複雜。因此，市府持續以「超前部署、預先整備、跨域合作」為原則，透過情境模擬、實務推演及跨機關協作，不斷檢視各項防災計畫與應變機制，提升面對極端災害的整體韌性。

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