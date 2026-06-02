高雄情侶投宿摩鐵1死 檢警懷疑吸毒釀憾事

高雄情侶投宿摩鐵1死 檢警懷疑吸毒釀憾事2026/06/02 10:53 記者陳文嬋／高雄報導
警方勘驗命案現場。（民眾提供）
高雄市一對情侶投宿汽車旅館，蔡男失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治身亡，檢方相驗，懷疑吸食毒品釀憾事，將持續追查毒品來源。
鳳山警分局5月30日接獲119通報，指稱鳳山區一間汽車旅館發生民眾OHCA情形，警方獲報後立即派遣文山派出所及鑑識人員到場處理，蔡姓男子（29歲）經救護人員送醫搶救，仍不幸宣告不治。
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警方調查，發現人為蔡男女友陳姓女子（33歲），陳女稱發現蔡男躺臥床上無呼吸反應後，立即請旅館人員協助報案；警方勘驗命案現場，蔡男身上無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，排除他殺可能。
警方現場發現毒品咖啡包、K盤、濾嘴、磅秤及安非他命等物品，另桌面殘留不明粉末，經試劑初篩呈三級毒品陽性反應，相關證物均依法查扣送驗。
警方將陳女帶回製作筆錄，以釐清案情經過，她坦承2人有吸食毒品，沒想到發生憾事。
警方已報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，並於昨天完成複驗程序，法醫已針對死者抽血送驗，實際死因仍待後續解剖及檢驗報告確認。
警方將持續向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿接觸毒品，以免危害自身健康與生命安全。
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桌面殘留不明粉末，經試劑初篩呈三級毒品陽性反應。（民眾提供）
警方現場查扣毒品等物。（民眾提供）