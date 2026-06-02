日本AV女優來台賣淫被逮 在警局哭成淚人兒

該AV女優曾被片商宣傳為「國寶級原石天然美少女」，身材姣好。（取自當事人IG）

台北市警方日前執行淨城掃黃勤務，在天母一家旅館，循線逮到進行性交易完成的郭姓男客與日本AV女優、連姓馬伕。據悉，這名被封為「國寶級原石天然美少女」的AV女優，在旅館見到警方上門，嚇得呆坐在床緣，員警以英文要求她拿出身分證件或護照，她嚇得照辦；她隨後被帶回派出所後，得知賣淫事件曝光，更是當場哭成淚人兒。

據了解，這名賣淫被逮的AV女優，來自於日本福島縣，她在2024年12月正式出道。由於她擁有170公分的高挑身材、F罩杯火辣上圍，再加上她號稱喜歡做陶藝、手工香皂，透露出自然清秀的氣質，因此片商以「國寶級原石天然美少女」來做宣傳。

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據悉，當天這名AV女優在旅館被逮後，嚇得呆若木雞、不知所措，當她得知因為賣淫曝光要被帶回派出所後，更是在派出所內哭得梨花帶淚。不過，由於她賣淫事證明確，警方除了依規定找來通譯對她製作筆錄，隨後也將她送往移民署台北市專勤隊，由專勤隊來負責後續遣送事宜。

警方說，根據這名女優近期的入出境資料，她近來多次來台；警方不排除她被應召站吸收已久，過去可能已經多次來台賣淫，警方將進一步深入追查幕後應召集團。

北市警方去年11月15日執行淨城掃黃勤務，根據線報，前往台北市天母一家旅館外埋伏，逮到從事性交易的日本AV女優、郭姓男客以及連姓馬伕。這名AV女優臉蛋姣好、身材傲人，她被應召站安排來台賣淫，當天由連姓馬伕載來旅館性交易，價碼高達35000萬元。

警方查獲某日本AV女優來台賣淫。（記者王冠仁翻攝）

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