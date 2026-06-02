煙彈藏BRA裡也沒用！基隆女無照毒駕 基檢預防性聲押

基隆市警三分局八堵派出所長陳妙姿今天凌晨率員攔查這輛違停車輛，查獲林姓女毒蟲毒駕，又將2顆煙彈藏在胸罩內。檢方認定她有反覆毒駕之虞，預防性聲押她。（記者林嘉東翻攝）

基隆市41歲林姓女子有多項毒品前科，今天（2日）凌晨無駕駛執照，駕車違停在基隆市暖暖區東勢街一家超商前，警方發現車主是毒品人口，當機立斷用警車擋住去路後，查獲林女不僅涉嫌毒駕，還把2顆依托咪酯煙彈藏在胸罩（BRA）內。基隆地檢署檢察官複訊後，認定林女雖是首次毒駕被抓，但毒品前科累累且有反覆毒駕之虞，向法院聲請預防性羈押。

基隆市警三分局八堵派出所長陳妙姿，今天凌晨2點半，率警員廖祐晨巡邏至暖暖區東勢街一家超商前，發現1輛黑色轎車違規停放在路旁；經利用警用行動電腦（M-Police）查詢車牌，發現該車車主為列管的毒品人口後，為防範嫌犯駕車衝撞逃逸，陳妙姿隨即指揮同仁駕駛警車，直接開到該車前擋住去路，並上前實施盤查。

請繼續往下閱讀...

面對警方突如其來攔查，車上駕駛、41歲林姓女子頓時驚慌失措，陳員發現林女無照駕駛，且盤查林女過程中，精神恍惚，隨即對她施以唾液快篩，在快篩結果呈現吸毒陽性反應後，對林女進行附帶搜索，另在林女的胸罩（BRA）內，起獲2顆依托咪酯煙彈。

林女坦承毒駕，警方查出她無毒駕前科後，將她依涉犯公共危險（毒駕）毒品危害防制條例與（持有2顆煙彈）等罪，將她移送基隆地檢署偵辦。

檢察官複訊後認為，林女雖第一次因毒駕被抓，但翻開其素行紀錄，有多項毒品前科，顯見對毒品依賴度極高，考量近來毒駕造成多起重大交通事故，認定林女有高度反覆實施毒駕犯罪之虞，為維護用路人生命安全，向法院聲請羈押預防性羈押。

基隆地檢署強調，高等檢察署及全國檢察署針對毒駕案件，一直以來抱持「零容忍」的態度；未來將持續強力執法、從嚴偵辦，全力杜絕毒駕風氣，絕不讓毒駕危害無辜用路人的生命財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法