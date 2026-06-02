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    宜蘭神秘海灘落海女獲救男失蹤 有過一面之緣藝術家嘆：當時應雞婆點......

    2026/06/02 13:29 記者江志雄／宜蘭報導
    在宜蘭神秘海灘巧遇落海男女的邱姓藝術家，發文感慨若雞婆點，他們人生就大不同，圖為搜救畫面。（宜縣消防局提供）

    在宜蘭神秘海灘巧遇落海男女的邱姓藝術家，發文感慨若雞婆點，他們人生就大不同，圖為搜救畫面。（宜縣消防局提供）

    宜蘭縣南澳神秘海灘海蝕洞一對露營男女被大浪捲走，女獲救男失蹤。事發前不久，從事藝術設計的蘇澳邱先生，在神秘海灘巧遇2人，有提醒風浪很大。邱先生事後發文，「如果更雞婆一點，告知危險性，使對方有所猶豫，那他們的人生就大不同了」。

    39歲黃男與49歲潘女，5月31日到南澳神秘海灘海蝕洞露營，晚間10點多遭大浪襲擊落海，潘女幸運獲救，黃男則不知去向。宜蘭縣消防局今天（2日）持續派員協尋。

    蘇澳邱先生當天下午4點到南澳神秘海灘拍照取景，順著海灘原本要走到海蝕洞，發現海象惡劣，大浪拍打上岸，沿線沙灘幾乎被淹沒，走到一半就打退堂鼓，折返途中撞見對向迎面而來一對男女，2人背著登山背包、睡袋、帳篷，邱先生靠近他們時有寒暄幾句。

    邱先生詢問：「你們要去海蝕洞露營呀」？男生低頭不語也不打招呼，女生回說，「沒有啦，去前面走走」，邱先生接著告知：「前面風浪很大，你們不怕危險」，對方未回應，不過有聽到到女生向男的說：「有人跟我們說前面浪很大」，男生仍不語，2人繼續朝海蝕洞方向走去。

    邱先生晚上回家才看到神秘海灘海蝕洞25人受困新聞，隔天起床得知另有2人在蝕岩洞被海浪捲走，1失蹤1獲救，想起在海邊遇到的那對男女，對此久久不能釋懷，「如果更鷄婆一點，告知他們危險性，或是那男生聽進女生『前面浪很大』的反應，而有所猶豫並思慮，那他們的人生就大不同了」。

    邱先生有感而發地說，南澳神秘海灘以最美的藍色吸引人們靠近，也以最深的力量提醒人們敬畏，當風浪驟起時，應時時注意自身安全。

    潘姓女子落海後幸運獲救。（宜縣消防局提供）

    潘姓女子落海後幸運獲救。（宜縣消防局提供）

    邱姓藝術家5月31日下午到神秘海灘拍照時，發現沙灘被大浪淹沒趕緊折返。（邱先生提供）

    邱姓藝術家5月31日下午到神秘海灘拍照時，發現沙灘被大浪淹沒趕緊折返。（邱先生提供）

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