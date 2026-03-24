為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立法院207天未審總預算 卓榮泰：誠懇拜託一併審理

    2026/03/24 14:08 記者林欣漢／台北報導
    立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢（記者陳逸寬攝）

    立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委吳思瑤質詢時表示，總預算已經延宕207天，前所未見，藍白為了下台階，用拆解總預算的方式偷吃步，預算不能挑三揀四。總預算沒審，780億元的國防預算，170億元的第一預備金、第二預備金及災害準備金，100億元的AI新十大建設等，都無法動支。對此，行政院長卓榮泰表示，行政院還是誠懇的拜託立法院，整包的3兆350億元的國家政府總預算，要一併審理。

    吳思瑤指出，總預算已經延宕207天，前所未見，連預算書第一頁都沒有翻開，藍白為了下台階，用拆解總預算的方式偷吃步，預算不能挑三揀四，不能差別式待遇、選擇性放行，要審就審3兆350億元一整個完整議案，而不是只放行718億元、占總預算2％，換言之97.63％的預算被擺爛。

    吳思瑤表示，過去擋預算、不審預算的大惡人，現在把自己塑造成大善人，是在給恩惠、做功德，藍白不敢面對的是98％的總預算被丟包。總預算沒審，780億元的國防預算，170億元的第一預備金、第二預備金及災害準備金，100億元的AI新十大建設等，都無法動支。

    卓榮泰表示，前面有立委詢問到，包括桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義縣市的鐵路高架化，及國旅加碼等，這個在交通部248億元也是無法動彈。另外，5月汛期將屆，現在發生75年來西部降雨量最少的水情困難，但第一、二備金跟災損金都還沒有辦法動用，行政院的責任如何能對人民負責，如果這個因素是來自立法院未審預算，大家能否共同承擔責任。

    卓榮泰說，行政院還是誠懇的拜託立法院，將718億元之外的所有新增、新興計畫和新生預算，包括第一預備金、第二預備金及災害準備金，以及整包的3兆350億元的國家政府總預算，要一併審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播