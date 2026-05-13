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    首頁 > 政治

    謝衣鳯彰化縣長夢碎？尹乃菁：家族因素無法代表國民黨角逐

    2026/05/13 12:33 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

    國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

    國民黨彰化縣長提名底定，國民黨中常會今將徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發表態爭取、民調最高的立委謝衣鳯反彈；謝今早更嗆，難道現在參選都要拿家長同意書嗎？國民黨文傳會主委尹乃菁表示，的確是因為家族的因素、很多很複雜的因素，使得謝衣鳯沒有辦法代表國民黨角逐彰化縣縣長。

    尹乃菁說，「唉，謝衣鳯是黨內非常優秀的同志、委員。」鄭麗文日前有提到，當不分區立委的時候，和謝衣鳳的媽媽鄭汝芬是立法院的同事，所以她跟謝家的關係是很熟的。

    尹乃菁說，相信謝衣鳯也很清楚，這次她積極表態參選的過程之中，因為她的弟弟謝典霖也要參選議員，就地方上面的觀感來說，姊姊要選縣長、弟弟要選議員，就會牽涉到很多一些說不清楚的事情，「的確是因為家族的因素，所以很可惜，使得謝衣鳯委員沒有辦法代表國民黨來角逐彰化縣縣長」。

    尹乃菁強調，謝衣鳯在地方上面的經營很扎實、知名度也很高，這些黨中央都是知道的，但是因為牽涉到家族的因素，很多很複雜的因素，所以很可惜，這次沒有辦法代表國民黨來角逐彰化縣縣長。大家都是黨內同志，有很多的問題都是可以好好溝通的。

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