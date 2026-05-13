高雄選舉看板疑「直接種族歧視式宣傳」 李紘毅：不撤不更改

高市議員參選人李紘毅設在小港的選舉看板被質疑種族歧視?李紘毅強調是訴求反對印度移工政策，絕對沒有歧視，也不可能改。（記者王榮祥翻攝孟買春秋）

臉書粉專孟買春秋PO出一張高市議員參選人李紘毅選舉看板，質疑看板中的印度圖樣是「明目張膽、直接的種族歧視式宣傳」！李紘毅澄清看板訴求是反對印度移工政策、絕無種族歧視，強調不會更改或撤下。

李紘毅39歲、是現任高市小港區港明里里長（第4屆），他以無黨籍身份深耕基層，積極參與地方事務，投入關懷在地長輩，有意挑戰下屆高市議員。

請繼續往下閱讀...

孟買春秋昨夜PO出高市議員參選人李紘毅競選看板，貼文提及身為一個印度人，在台灣生活了非常多年，看到看板後、心裡還是很不舒服；在台灣生活時間甚至比很多人的孩子還久，這是第一次看到這麼「明目張膽、直接的種族歧視式宣傳」。

貼文介紹看板使用了印度國旗，及一位戴著turban（頭巾）的人物，再配上一個大大的叉號；而turban對很多人來說不只是「印度人的造型」，而是和Sikhism有關的宗教與文化象徵，更何況錫克族群在印度其實也不屬於典型「低薪外移移工」形象。

文中認為這種宣傳方式給人感覺已不像在討論政策，是在利用特定外貌與文化符號，去煽動大家對某些族群的反感；「不想開放移工政策」跟「把外國人當成威脅或排斥對象來宣傳」是兩回事，請問有人知道可以透過什麼方式聯絡他們，請他們修改這個看板嗎？

李紘毅今證實，這是他設在小港區山明路上的看板，主要訴求是不贊成印度移工政策，擔心這對社區會有衝擊，強調絕沒有種族歧視訴求。

他指出，尊重每個人對看板的不同解讀，那是個人的自由，但他不會撤下或調整內容，「不可能」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法