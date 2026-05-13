表態參選彰化縣長 蔡壁如：成功不必在我但一定有我

民眾黨前立委蔡壁如（右）有意爭取提名參選彰化縣長，今（13日）中午赴民眾黨中央委員會表態，民眾黨秘書長周榆修（左）也陪同出席。（記者羅國嘉攝）

彰化縣長選戰升溫，民眾黨前立委蔡壁如有意爭取提名參選，今（13日）中午赴民眾黨中央委員會表態，民眾黨秘書長周榆修也陪同出席。蔡壁如表示，相信自己有足夠能力，在彰化縣長選戰中當一個「桶箍」，她也願意以最大的誠意，與最謙卑的態度，向所有陣營、彰化縣民們表達她的主張，「成功不必在我，但是成功一定有我」，讓我們一起守住美好生活，守住彰化未來。

彰化縣長選情目前已漸趨明朗，民進黨早已提名立委陳素月；國民黨方面，儘管立委謝衣鳯仍有不同聲音，中常會今將徵召前考紀會主委魏平政參選。在此關鍵時刻，蔡壁如昨低調現身彰化縣黨部表達參選意願，今天中午則與周榆修赴黨中央委員會表態。

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周榆修指出，跟蔡壁如本來就是老同事，昨天也已到彰化縣黨部表達參選意願，彰化縣黨部主委溫宗諭，雙方也已有討論，黨中央動作並不慢，昨晚就已安排聯繫。蔡壁如昨日下午赴彰化縣黨部後，黨中央也依照主席黃國昌的指示正式啟動相關程序。

至於彰化縣是否藍白合共推，周榆修說，在這個延續彰化縣長王惠美8年的執政基礎上，如何確保這一席能夠繼續，民眾黨會有通盤的考量，同時也會跟國民黨保持溝通。

蔡壁如也發表參選彰化縣長聲明，指此次選擇站出來，向彰化縣民及民眾黨部表達她參選的意願，是因為她相信，彰化這個擁有建縣300年歷史的偉大都市，值得更具願景的治理、更穩健的縣政發展、更貼近彰化縣民生活的政府。

蔡壁如表示，彰化擁有農業、傳產、交通樞紐、文化底蘊的天然條件，但卻也長期面臨薪資偏低、青年外流、空氣品質、淹水、公共建設落差等問題。彰化需要一個願意傾聽、敢於改革、能夠執行的縣府團隊。她的參選承諾就是把縣政做實在、把資源用到位、把發展成果交到彰化縣民手上。

蔡壁如說，參選彰化縣長的主張是整合、團結、共治。當前藍、綠陣營都有內部分裂隱憂。藍營始終推不出整合人選，綠營內部派系也無法整合，地方基層面臨流失。所以藍白陣營只要整合團結，就能穩住陣腳，守住彰化；另外就是彰化縣執政魔咒，二屆藍，一屆綠。國民黨候選人發展至此，單靠藍營恐已經無緣彰化縣長，唯有團結更多、更大的力量，才能獲勝。

蔡壁如也直言自己參選核心理念，穩住陣腳，團結藍白陣營力量，守住王惠美的8年執政成果，接住彰化的產業與人民，做他們後盾。陳素月在最近3次的媒體民調，支持度都是39％，這就是民進黨得票的天花板。只要能落實「穩住、守住、接住」的大戰略，就能讓彰化繼續在正確的道路上前進，不讓王惠美的8年縣政成果落空。

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