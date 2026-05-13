李四川談地方創生 翁震州轟：李氏家族是小琉球「地方創傷」

民進黨新北市議員翁震州秀證據表示要打臉國民黨新北市長參選人李四川。（摘自翁震州臉書）

民進黨新北市議員翁震州繼先前指國民黨新北市長參選人李四川家族在小琉球做砂石工程，13日再PO文表示，李四川聲稱家族是捕魚的，「說我抹黑他，那我就再提一次證據打腫他的臉」，他指控李氏家族在小琉球危害鄉民，鄉民敢怒不敢言，受媒體訪問時還要變音、匿名講李賜福「用李四川名義」、「大家看在李四川面子」，那這種家族根本不會做地方創生，而是「地方創傷」。

翁震州說，根據屏東地方地檢署今年2月新聞稿，檢察官楊士逸指揮法務部調查局南部地區機動工作站與法務部廉政署南部地區調查組，主動出擊，深入調查。查獲李四川家族李賜福等人自109年至112年間，假污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」，共迫使3家業者先後交付共計576 萬元，不僅使業者停止清運垃圾，更衍生業者因不堪勒索，無意繼續投標，致113年垃圾清運案達9度流標，垃圾積滿，衝擊全島逾萬鄉民之生活與觀光事業，影響生計，危害至鉅。

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李四川的家族成員李賜福和李昀南，還去民眾工地潑漆、施放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃及破壞油箱、載著武士刀去威脅業者，遭警方沒收兇器。

誇張的是，被判決應該拆違建還地給政府的李氏家族完全不甩判決，工地現場還有運作中的痕跡。

翁震州說，日前四叉貓po出一張照片，證實李四川早就對自己土地上的一整排違建視而不見，拿著錘子的李四川為何不馬上去拆？根據電子媒體的採訪，民眾說李氏家族的李賜福已經跑了，如果是真的那就太可怕了！李賜福是交保候傳中的暴力恐嚇犯，而李四川是一個要選400萬城市的市長，可以容忍無法無天的通緝犯到處竄逃嗎？不趕快叫他出來面對嗎？

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