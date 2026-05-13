參選台北市長 沈伯洋曝唯一軟肋是「她」

將代表民進黨角逐台北市長的立委沈伯洋說，他本就樂於接受挑戰，而且也學過都市設計，專業方面不是困難，但唯一考量點就是家人因素。（記者田裕華攝）

民進黨台北市長參選人呼之欲出，今（13）日下午將徵召立委沈伯洋。對於參選，沈伯洋幾乎是一口答應，唯一考量就是家人感受，尤其是女兒正處於特別黏他的時期，讓他很放不下，所幸經過溝通後家人也比較願意讓他拚一把，女兒還很貼心說「爸爸我也會投給你」，童言童語讓他倍感窩心。

沈伯洋說，他本就樂於接受挑戰，而且也學過都市設計，專業方面不是困難，但唯一考量點就是家人因素，一旦投入選戰，將有大半年以上時間很難陪伴家人們，尤其才5歲的女兒在這一年特別黏他，這也是讓他非常猶豫的點，他也因此與家人不斷溝通討論。

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沈伯洋表示，太太其實也擔憂女兒與爸爸分離太久，但後來也轉念認為，既然他都已經從政，這終究都是可能會碰到的問題，且太太也覺得台北應該要改變，所以態度轉為支持。

他說，女兒雖然才五歲，已經對於他要選市長有一定的概念，可以理解爸爸會長時間都在外面忙，而之前女兒在電視上看他拋頭露面，也覺得很有趣，女兒有次還拿著他的造型娃娃，跟鄰居介紹「這是我爸爸」；他也分享，女兒還貼心說「爸爸我也會投給你」，童言童語也讓人感到相當窩心。

蔣萬安長期主打「三寶爸」形象，對於選戰階段是否打「親情牌」讓家人拋頭露面？沈伯洋說，太太過去也在補習班教書，且過去也跟他一起接受過專訪，也半公眾人物；女兒則是很常來到立院，其實很多人都有見過，也甚至會在直播中「亂入」，不過他則都會準備墨鏡給女兒戴上，不露出全臉。

講到女兒，沈伯洋表情藏不住笑意說，女兒真的很可愛，選舉要認識候選人，不免也會連結到家庭，這無可厚非，不過由於他被中共視為眼中釘，因此還是會以保護家人的角度為主。

其實，沈伯洋的女兒是透過收養而來，他也分享，大學時期曾與李茂生教授一起接觸「非行少年」，類似過去所稱的「少年虞犯」，他也花了很多心力如自學塔羅牌，一步步攻破這些少年的心防，讓許多人回到正軌，但仍有不幸的故事；正是這段經歷讓他深刻反思「如果他們5、6歲就被接住，是不是就是不同的故事」？也在他心中埋下想要收養小孩的種子。

沈伯洋分享，起初太太也是比較傳統的「血濃於水」派，雙方也花了很多時間討論，畢竟太太並沒有他大學時期這段人生經歷，但他向太太表達，夫妻之間沒有血緣，一樣很相愛，沒有血緣的家人，也可以組成很美滿的家庭，最終成功說服太太。

沈伯洋談到女兒，臉上藏不住笑。（記者甘孟霖攝）

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